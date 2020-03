Dortmund. Kontakte knüpfen und gemeinsam Dinge voranbringen – immer mehr Unternehmen in Nordrhein-Westfalen wählen diesen Weg. Zum Nutzen von Netzwerken äußert sich Thorsten Hülsmann im Interview mit aktiv. Er ist Geschäftsführer der Effizienzcluster Management GmbH in Dortmund, die Akteure rund um die Logistik zusammenbringt.

Was machen Sie konkret?

Viel Netzwerken! Nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Sondern weltweit. Ich arbeite in Innovationswerken mit, in 23 Ländern.

Was bringen Netzwerke?

Mehr Kunden, geringere Kosten, neue Produkte. Gemeinsam ist man eben stärker. Weil man voneinander lernt und neue Ideen einbringt.