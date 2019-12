In Sachen Mikroplastik spielen Textilien praktisch keine Rolle

Das gilt in Deutschland (siehe Grafik) wie auf dem Ozean. Hauptquelle für Mikroplastik in den Meeren sind die schwimmenden Müllteppiche aus Flaschen, Verpackungen oder Styropor und Plastiktüten. Etwa 13 Millionen Tonnen davon landen jährlich in den Weltmeeren, so Schätzungen des Umweltbundesamts. Mehr als 90 Prozent dieser Menge kommen aus zehn Flüssen Asiens und Afrikas. „Der Plastikmüll zersetzt sich mit der Zeit durch Witterungseinflüsse und Mechanik zum nur wenige Millimeter großen Mikroplastik“, so Engelhardt.

Sportbekleidung verliert oft Fasern, die zu Mikroplastik zählen

Stimmt – aber längst nicht in den Mengen, wie gerne mal behauptet wird. Textilforscher Stefan Stolte von der Technischen Hochschule Dresden hat ermittelt, dass Fleecekleidung im Lauf der Zeit tatsächlich 5 bis 20 Prozent des ursprünglichen Gewichts während des Waschens und Tragens verliert. Das hört sich nach viel an. „Im Vergleich zu den vielen anderen Mikroplastik-Quellen ist dieser Textilabrieb jedoch vernachlässigbar gering“, betont Verbandsexperte Engelhardt. Das belegt eine Studie des Fraunhofer-Instituts Umsicht in Oberhausen: Demnach liegt der Faserabrieb von Textilien hierzulande bei 79 Gramm pro Kopf und Jahr – selbst der Abrieb von Schuhsohlen ist größer!