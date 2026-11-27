Fachkräfteeinwanderung: Warum deutsche Betriebe Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten brauchen
Viele ältere Beschäftigte gehen in Rente: Bis 2029 könnten in Deutschland rund 720.000 Fachkräfte fehlen. Wie qualifizierte Zuwanderung aus Drittstaaten, Hochschulen und die geplante Work-and-Stay-Agentur helfen können.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Bis 2029 dürften bundesweit rund 720.000 Fachkräfte fehlen. Bis 2036 ergibt sich nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) eine Lücke von 4,3 Millionen Personen.
- EU-Zuwanderung reicht nicht mehr: Das Potenzial in Polen, Bulgarien und Rumänien ist laut IW zu einem nennenswerten Teil ausgeschöpft.
- Bürokratie bremst: Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger kritisiert Behördengänge, analoge Formulare und Wartezeiten. Die Work-and-Stay-Agentur kommt kaum voran.
Warum die Lücke schon 2029 im Betrieb spürbar wird
Das Problem ist nicht neu. Es ist nach wie vor dramatisch. Und es wird sich nicht von allein lösen: 13,3 Millionen Menschen gehen bis 2040 in Rente – fast ein Drittel der heutigen Erwerbspersonen, wie das Statistische Bundesamt betont. „Gleichzeitig rücken zu wenige junge Menschen ins erwerbsfähige Alter nach, der Rückgang kann nicht kompensiert werden“, warnt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Schon bis 2036 ergebe sich eine Lücke von 4,3 Millionen Personen. Ähnlich die Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB): Es rechnet mit einer Lücke von mehr als fünf Millionen Köpfen bis 2045.
Die Lücke wird aber schon recht kurzfristig spürbar: Bereits 2029 dürften bundesweit 720.000 Fachkräfte fehlen! Das hat das IW errechnet. Damit ist klar: Deutschland benötigt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr viele Frauen und Männer, die aus sehr fernen Ländern zum Arbeiten zu uns kommen.
Warum EU-Zuwanderung nach Deutschland nicht mehr ausreicht
Vor allem zwischen 2011 und 2015 halfen uns Zuwanderer aus Osteuropa enorm bei der Fachkräftesicherung. Zuletzt nahm die Zahl der Wanderungswilligen aus Ländern wie Polen, Bulgarien oder Rumänien aber stark ab. „Das Potenzial in diesen Ländern ist zu einem nennenswerten Teil ausgeschöpft“, erklärt IW-Fachkräfteexperte Alexander Burstedde. Er verweist daher jetzt besonders auf Länder außerhalb der EU: „Die Politik sollte mehr qualifizierte Zuwanderung aus EU-Drittstaaten organisieren.“
Industrie, Verkauf und Pflege: Welche Berufe zuerst betroffen sind
„Der Fachkräftemangel wird sich in vielen Bereichen verschärfen und wir werden das täglich spüren, etwa bei der Suche nach einem platz oder einem Handwerker“, sagt Burstedde. Nach seiner Analyse fehlen bis 2029 (Arbeitslose schon gegengerechnet) besonders viele Köpfe im Verkauf sowie in den Bereichen Kinderbetreuung, Sozialarbeit und Pflege. Aber auch in der Industrie wird die Lücke größer: Allein in der Kraftfahrzeugtechnik, in der elektrischen Betriebstechnik sowie in der Mechatronik dürften rechnerisch jeweils rund 15.000 Kräfte fehlen.
„Der Weg durch das deutsche Zuwanderungssystem ist ein bürokratischer Hindernislauf“
Rainer Dulger, Arbeitgeberpräsident
Welche Voraussetzungen Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten erfüllen müssen
Seit 2020 hat Deutschland ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, 2023 wurde es noch großzügiger ausgestaltet. Das Gesetz regelt die Zuwanderung qualifizierter Kräfte von außerhalb der EU. Kommen darf, vereinfacht erklärt, wer einen Berufs- oder Hochschulabschluss, Berufserfahrung oder Sprachkenntnisse vorweisen kann.
Außerdem bemüht sich die Regierung um Migrationsabkommen und -partnerschaften: Sie sollen irreguläre Zuwanderung eindämmen und gezielt Fachkräfte nach Deutschland holen. 2022 wurde das erste umfassende Abkommen dieser Art mit Indien geschlossen. Weitere folgten, zum Beispiel mit Georgien, Marokko oder Usbekistan.
Interessant für die Wirtschaft sind auch Studierende aus dem Ausland: Immerhin ein Drittel von ihnen bleibt nach dem deutschen Uni-Abschluss dauerhaft hier, wie das IW ermittelt hat. „Deutschland gelingt es bereits sehr gut, internationale Studierende langfristig im Land zu halten“, sagt IW-Bildungs- und Migrationsexperte Wido Geis-Thöne. Die gebührenfreie Ausbildung internationaler Studierender lohne sich für unsere Gesellschaft daher ganz eindeutig.
Bürokratie und Regularien: Wie Behördengänge die Zuwanderung bremsen
„Der Weg durch das deutsche Zuwanderungssystem ist ein bürokratischer Hindernislauf – mit zu vielen unnötigen Behördengängen, analogen Formularen und endlosen Wartezeiten“, kritisierte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger im Vorjahr. Er forderte eine moderne IT-Plattform, die Betriebe direkt am Verfahren beteiligt.
Eigentlich soll ja eine „Work-and-Stay-Agentur“, die im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, genau das leisten. Allerdings kommt auch dieses für Deutschland enorm wichtige Projekt derzeit nicht recht voran.
Make it: Internationale Fachkräfte für Deutschland
Wie können Fachkräfte aus dem Ausland ihren Weg nach Deutschland erfolgreich gestalten? Ein mehrsprachiges Portal hilft dabei – von den Vorbereitungen im Herkunftsland bis zu den ersten Schritten in Deutschland: make-it-in-germany.com/de.
Das könnte Sie auch interessieren: