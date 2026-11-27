Warum EU-Zuwanderung nach Deutschland nicht mehr ausreicht

Vor allem zwischen 2011 und 2015 halfen uns Zuwanderer aus Osteuropa enorm bei der Fachkräftesicherung. Zuletzt nahm die Zahl der Wanderungswilligen aus Ländern wie Polen, Bulgarien oder Rumänien aber stark ab. „Das Potenzial in diesen Ländern ist zu einem nennenswerten Teil ausgeschöpft“, erklärt IW-Fachkräfteexperte Alexander Burstedde. Er verweist daher jetzt besonders auf Länder außerhalb der EU: „Die Politik sollte mehr qualifizierte Zuwanderung aus EU-Drittstaaten organisieren.“

Industrie, Verkauf und Pflege: Welche Berufe zuerst betroffen sind

„Der Fachkräftemangel wird sich in vielen Bereichen verschärfen und wir werden das täglich spüren, etwa bei der Suche nach einem platz oder einem Handwerker“, sagt Burstedde. Nach seiner Analyse fehlen bis 2029 (Arbeitslose schon gegengerechnet) besonders viele Köpfe im Verkauf sowie in den Bereichen Kinderbetreuung, Sozialarbeit und Pflege. Aber auch in der Industrie wird die Lücke größer: Allein in der Kraftfahrzeugtechnik, in der elektrischen Betriebstechnik sowie in der Mechatronik dürften rechnerisch jeweils rund 15.000 Kräfte fehlen.

„Der Weg durch das deutsche Zuwanderungssystem ist ein bürokratischer Hindernislauf“ Rainer Dulger, Arbeitgeberpräsident

Welche Voraussetzungen Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten erfüllen müssen

Seit 2020 hat Deutschland ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, 2023 wurde es noch großzügiger ausgestaltet. Das Gesetz regelt die Zuwanderung qualifizierter Kräfte von außerhalb der EU. Kommen darf, vereinfacht erklärt, wer einen Berufs- oder Hochschulabschluss, Berufserfahrung oder Sprachkenntnisse vorweisen kann.

Außerdem bemüht sich die Regierung um Migrationsabkommen und -partnerschaften: Sie sollen irreguläre Zuwanderung eindämmen und gezielt Fachkräfte nach Deutschland holen. 2022 wurde das erste umfassende Abkommen dieser Art mit Indien geschlossen. Weitere folgten, zum Beispiel mit Georgien, Marokko oder Usbekistan.

Interessant für die Wirtschaft sind auch Studierende aus dem Ausland: Immerhin ein Drittel von ihnen bleibt nach dem deutschen Uni-Abschluss dauerhaft hier, wie das IW ermittelt hat. „Deutschland gelingt es bereits sehr gut, internationale Studierende langfristig im Land zu halten“, sagt IW-Bildungs- und Migrationsexperte Wido Geis-Thöne. Die gebührenfreie Ausbildung internationaler Studierender lohne sich für unsere Gesellschaft daher ganz eindeutig.

Bürokratie und Regularien: Wie Behördengänge die Zuwanderung bremsen

„Der Weg durch das deutsche Zuwanderungssystem ist ein bürokratischer Hindernislauf – mit zu vielen unnötigen Behördengängen, analogen Formularen und endlosen Wartezeiten“, kritisierte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger im Vorjahr. Er forderte eine moderne IT-Plattform, die Betriebe direkt am Verfahren beteiligt.

Eigentlich soll ja eine „Work-and-Stay-Agentur“, die im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, genau das leisten. Allerdings kommt auch dieses für Deutschland enorm wichtige Projekt derzeit nicht recht voran.