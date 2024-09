Die Produktion schnell auszuweiten war kein Problem dank guter Partnerschaften mit etablierten Unternehmen der Region wie Wago oder Antrax. „Viele Prozesse können wir an unsere Zulieferer auslagern: Ostwestfalen ist ein Mekka des Maschinenbaus“, sagt Schröder. „Hier arbeiten wir mit Firmen zusammen, die Leichtbau, Zerspanung, Robotik und Elektronik beherrschen.“ Über 80 Prozent der Komponenten werden in einem Umkreis von wenigen Kilometern produziert. 3EA fügt alles zusammen und schult auch die Drohnenpiloten der Firmenkunden.

Drohnen überwachen Hafenkräne und Windräder

Gegenwärtig testet 3EA mit Forschungspartnern die Drohnen-Landung auf einem Boot, das in der Halle des Start-ups steht. Ein weiteres Projekt ist der Abwurf der Kiste in einen Trichter, wo sie direkt in den Paketkasten darunter fällt. So ist die Zustellung weitgehend automatisiert. Die Drohne kann aber auch mit einem Landroboter – einem sogenannten Rover – zusammenspielen.

Marius Schröder: „Wir stellen keine Drohnen von der Stange her wie die großen Produzenten aus China. Wir setzen uns mit dem Kunden zusammen, gehen auf seine Bedürfnisse ein.“ So werden mit anderen 3EA-Drohnen etwa Kräne im Hamburger Hafen inspiziert, Lotsen in Dänemark unterstützt und Fledermäuse in der Nähe von Windrädern beobachtet.