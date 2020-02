München. Die Energiewende kommt einfach nicht voran! Das ist das ernüchternde Ergebnis des Energiewende-Monitorings der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Bereits zum achten Mal hat der Verband vom Forschungsinstitut Prognos untersuchen lassen, inwieweit die Bundesregierung die Energiewende schon erfolgreich umgesetzt hat. Wolfram Hatz, Präsident der vbw, fasst zusammen: „Dies liegt unverändert in weiter Ferne.“

Das Monitoring hat wieder verschiedene Kriterien zugrunde gelegt, um den Stand der Dinge zu überprüfen: Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, „Energieeffizienz und Erneuerbare“ sowie Umweltverträglichkeit. Fast in allen Bereichen steht die Ampel sowohl bundesweit als auch für den Freistaat auf Rot.

Lediglich der Punkt „Energieeffizienz und Erneuerbare“ hat sich demnach in Bayern positiv entwickelt. Der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung in Bayern lag im Beobachtungszeitraum 2018 bei gut 50 Prozent. Jedoch ist der Ausbau von erneuerbaren Energien zuletzt wieder ins Stocken geraten.