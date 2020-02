Für eine klimaneutrale Wirtschaft braucht es also viel mehr Ökostrom. Doch gerade bricht der Zubau bei den Windrädern an Land regelrecht ein. Nur 325 Anlagen mit 1.078 Megawatt Leistung kamen zuletzt hinzu, so wenig wie noch nie seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. 2019 war ein historisch schlechtes Jahr für die Branche. Der Hersteller Senvion meldete Insolvenz an, Enercon kündigte Stellenabbau an, Nordex rutschte in den ersten neun Monaten 2019 tiefer in die roten Zahlen. Die Branche und ihre 120.000 Beschäftigten fürchten um ihre Zukunft.

Plan für 1.000 Meter Mindestabstand gefährdet sämtliche Klimaziele

Erst recht, seitdem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen Mindestabstand von 1.000 Metern zwischen Windrädern und benachbarten Wohnsiedlungen vorschreiben will. Der Minister will damit die Akzeptanz für die Anlagen erhöhen, dürfte jedoch den Ausbau weiter abwürgen. Denn das Potenzial möglicher Flächen wird dadurch um 20 bis 50 Prozent verringert, hat das Umweltbundesamt errechnet.

Gegen den Mindestabstand protestierte die Industrie in einem Brandbrief an Altmaier: „Es ist uns unerklärlich, dass an einer Regelung zu bundeseinheitlichen Mindestabständen festgehalten wird, obwohl klar ist, dass damit das Ziel von 65 Prozent erneuerbaren Energien in 2030 nicht gehalten werden kann.“ So kritisieren die Chefs vom Industriedachverband BDI, zwei Energie-, zwei Herstellerverbänden und dem Gewerkschaftsbund. Es stelle die Realisierbarkeit sämtlicher Klimaziele infrage. Noch aber wird über die Ausgestaltung der Regelung gerungen.

Über 1.000 Windanlagen durch Flugsicherung blockiert

Ohnehin ist der stockende Ausbau hausgemacht. Die Bundesländer stellen nicht genug Flächen für den Bau von Anlagen zur Verfügung, und die Genehmigungen dauern zu lange. Aktuell stecken laut dem Bundesverband Windenergie Tausende Anlagen in Genehmigungsverfahren fest. Die dauern an Land mittlerweile drei bis fünf Jahre und kosten mehrere 100.000 Euro.

Mehr als 1.000 Anlagen werden laut einer Studie der Fachagentur Windenergie an Land von Mitte 2019 durch die 60 Drehfunkfeuer der Flugsicherung blockiert. Weitere 900 Anlagen scheitern an Tiefflugkorridoren für Kampfjets oder militärischer Radarüberwachung.

Schlanke Beteiligungs- und Entscheidungsverfahren nötig

Gegen 325 Windturbinen notiert die Studie Klagen von Umweltverbänden und einzelner Bürgerinitiativen. Meist ist der Schutz seltener Vogel- und Fledermausarten das Anliegen. Manchmal sind die Sorgen vor Schall oder Schattenwurf die treibende Kraft. Generell aber befürworten 90 Prozent der Bundesbürger den Ausbau erneuerbarer Energien.

Doch was tun, um die Projekte zu beschleunigen? Experten plädieren für ein frühzeitiges Einbinden der Bürger bei Neubauplänen sowie eine finanzielle Beteiligung der Gemeinden. Beides würde die Akzeptanz verbessern. Nötig wären zudem schlanke und standardisierte Beteiligungs- und Entscheidungsverfahren, um Rechtsunsicherheiten und Verzögerungen zu vermeiden. Das Wirtschaftsministerium hat letzten Herbst einen 18-Punkte-Plan zur „Stärkung des Ausbaus“ vorgelegt. Es wird Zeit, ihn anzupacken.