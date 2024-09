Apropos Fachkräfte: Auf seine Kollegen ist der Vertriebsprofi richtig stolz. Denn sie sorgen dafür, dass FRAKO sich gegenüber der Konkurrenz aus Billiglohnländern behaupten kann – mit kompromissloser Qualität. Baier: „Andere dürfen zwar billiger sein, aber sie dürfen niemals besser sein als wir.“ So stecken in den FRAKO-Kondensatoren patentierte Lösungen, die für eine bessere Betriebssicherheit sorgen. Die Fertigungstiefe liegt bei mehr als 85 Prozent: So viel vom Produkt stellt das Unternehmen selbst her.

Zukunftsgestalter sind im Team willkommen

Weil die Geschäfte gut laufen, sucht der Leiter Vertrieb und Operations auch immer wieder neue Mitarbeiter. Und am liebsten sind ihm Menschen, die beim Thema Energie genauso leidenschaftlich sind wie er. „Da kommt es nicht so sehr darauf an, ob jemand in der Schule eine gute Note in Mathe hatte. Entscheidend ist, wie engagiert jemand ist und ob sie oder er Lust hat, mit uns die Zukunft zu gestalten.“ Denn daran hat Baier keinen Zweifel: Für die Zukunft ist sein Unternehmen gewappnet.