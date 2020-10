Die USA befürchten, dass Deutschland sich erpressbar macht

Jetzt fordern auch deutsche Politiker ein Aus für den seit Dezember unterbrochenen Bau. Die Bundesregierung will den Kreml drängen, zur Aufklärung des Giftanschlags beizutragen. „Ich hoffe nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu Nord Stream 2 zu ändern“, sagte Außenminister Heiko Maas.

Warum dieser Streit? Was macht die Pipeline so wichtig? Die USA sowie Staaten in Mittel- und Osteuropa fürchten, dass sich Deutschland erpressbar macht. Russland liefert schon jetzt die Hälfte des Erdgases.