Berlin. Der Staat beteiligt sich an Unternehmen. Und er setzt der unternehmerischen Freiheit engere Grenzen – wenn auch in durchaus guter Absicht. Das gilt für die Werkverträge in der Fleisch-Industrie – zudem ist auch ein sogenanntes „Lieferkettengesetz“ geplant. Dieses soll Unternehmen für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in anderen Ländern in die Pflicht nehmen. Doch führt das überhaupt zum gewünschten Ziel?

Die Industrie sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt

Eine staatliche Erhebung hatte ergeben, dass deutlich weniger als die Hälfte der großen Unternehmen „angemessen“ mit ihrer Sorgfaltspflicht in den Lieferketten umgehen. Aus Sicht der Industrie ein unhaltbarer Befund, sie sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Die Methodik der Studie sei falsch, so die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und andere Dachverbände in einer gemeinsamen Erklärung. Denn durchs Raster fielen Betriebe dabei schon, wenn sie nur eines von 37 Kriterien nicht erfüllten. Das sei, „als würde man nur Schülern mit der Note eins plus ein erfolgreiches Abitur bescheinigen“, heißt es in der Erklärung.