Auch Brüssel hat deshalb Mitte Juni seine Importzölle für bestimmte Elektroautos aus China deutlich erhöht: Lagen sie bislang bei 10 Prozent, steigen sie ab dem 4. Juli je nach Hersteller auf 17,4 bis 38,1 Prozent. Diese Zölle werden erhoben, sofern keine andere Lösung mit China gefunden wird. Vor dem Schritt hatten Deutschlands Autohersteller zuvor vehement gewarnt. Zum einen, weil sie selbst in China produzieren und von Importzöllen betroffen sind. Zum anderen, weil sie Gegenmaßnahmen Chinas befürchten, etwa bei der Verfügbarkeit von Batterie-Rohstoffen.

Welche Auswirkungen höhere Zölle haben können, hatte schon im Mai das Institut für Weltwirtschaft in Kiel berechnet: Demnach dürfte schon ein Einfuhrzoll von 20 statt 10 Prozent dazu führen, dass die Zahl der importierten E-Autos aus China um ein Viertel sinkt – was dann auch spürbar höhere Preise für hiesige Endverbraucher bedeutet.

Online-Verkäufer stückeln ihre Ware, um die Zollfreigrenze zu unterlaufen

Juristisch könnten die Strafzölle der EU durchaus gerechtfertigt sein, erklärt IW-Experte Matthes: „Die Welthandelsorganisation WTO hat klare Regeln dafür definiert, wann Zölle legitim sind.“ Demnach können Staaten versuchen, auch über Firmenauskünfte das Ausmaß der wettbewerbsverzerrenden staatliche Subventionierung zu eruieren. Wenn sich hinreichende Belege für ein unfaire Handelspolitik finden, dann sind Schutzzölle „kein Protektionismus, sondern eine legitime Reaktion“, so Matthes.

Im Fall der Online-Plattform Temu warnen vor allem Verbraucherschützer vor den Billigwaren aus Fernost. Testkäufe etwa vom Verband der Deutschen Spielzeugindustrie oder des WDR zeigten, dass über den Marktplatz versandte Ware oft nicht dem europäischen Verbraucherschutz entspricht. So fehlte bei nicht wenigen Produkten die verpflichtende CE-Prüfung, die sicherstellt, das etwa eine günstige Lichterkette nicht zum Brandherd wird. „Chinesische Billiganbieter wie Temu und Shein fluten allein den deutschen Markt mit täglich 400.000 umweltschädlichen und teils gesundheitsgefährdenden Produkten“, moniert etwa Alexander Bartz, Handelsexperte der SPD-Bundestagsfraktion.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Die Billiganbieter versenden ihre Produkte oft einzeln, um Exportzölle zu sparen. Denn die fallen bisher erst für Sendungen ab einem Wert von 150 Euro an. Oberhalb dieser Grenze ist Zoll fällig: bei Fahrrädern zum Beispiel 14 Prozent – plus 48,5 Prozent Anti-Dumping-Zoll, wenn sie aus China stammen. Wird ein Fahrrad aber zerlegt und stückweise verschickt, fällt diese Zahlung weg. „Dieser mutmaßliche Steuerbetrug führt in Europa zu Schäden in Milliardenhöhe“, kritisiert Bartz. Temu weist die Vorwürfe zurück: Die Aufteilung von Paketen erfolge „aus logistischen Gründen“. Die Bundesregierung will jedenfalls in Brüssel auf eine Abschaffung des Freibetrags dringen.

Ob das reichen würde, um der Paketflut Herr zu werden? Experten bezweifeln das. So fürchtet nicht nur der Handelsverband Deutschland (HDE), dass der Zoll mit den geschätzt zwei Milliarden Paketen, die schon jetzt jedes Jahr aus China ankommen, überfordert ist. Was es brauche, seien Fortschritte in Sachen Digitalisierung, etwa eine Zoll-Plattform, auf der jede Sendung angemeldet werden muss. HDE-Experte Stephan Tromp mahnt: „Die Politik ist gefordert, sicherzustellen, dass dieses offene Scheunentor für nicht verkehrsfähige Produkte aus Fernost so schnell wie möglich geschlossen wird.“