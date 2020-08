„Die Landwirtschaft ist unmittelbar von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen“, stellt der Bayerische Bauernverband fest. Vor allem 2018 brachte enormen Hitzestress, die Äcker waren knochentrocken. An die 300 Millionen Euro staatliche Dürrehilfe flossen.

Mehr Wetterextreme zu erwarten

Die Berichte des Weltklimarats IPCC warnen: Mehr Hitze- und Trockenperioden sowie generell mehr Wetterextreme sind auch in Deutschland zu erwarten. Die Zeit drängt also, um die Versorgung mit Lebensmitteln und nicht zuletzt auch die Einkommen der Landwirte zu sichern. Immerhin: Viele schlaue Köpfe beschäftigen sich mit Projekten, die bei der nötigen Anpassung helfen sollen.

Trauriger Rekord: An 37 Tagen war die Bodenfeuchte in Deutschland 2019 viel zu niedrig

Haselnüsse und Blühflächen mit Hanf als Alternative

Mathias Klöffel ist so ein Vordenker. Er bewirtschaftet mit seinem Sohn einen 180 Hektar großen Betrieb im unterfränkischen Großbardorf – eine trockene Region, die Klöffel, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, auch mal „die Sahel-Zone Bayerns“ nennt. „Wir müssen uns breiter aufstellen“, sagt er. Über Tierhaltung als zweites Standbein könne man nachdenken, mit Futter wie der tief wurzelnden Luzerne. Über Hirse und Dinkel, auch das gedeihe auf trockeneren Böden. Und wie wäre es mit Bio-Haselnüssen oder Hanfmix für Blühflächen, als Grundstoff für Biogas? 40 Betriebe machen schon mit! Klöffel denkt da positiv: „Wir Landwirte sind uns der Verantwortung bewusst und suchen intensiv nach zukunftsfähigen Wegen.“

Dabei helfe der langfristige Blick, so Andreas Ziermann, Agrarexperte der Bodensee-Stiftung im EU-Projekt „Life AgriAdapt“. In 126 Pilotbetrieben (30 in Deutschland) wurden Strategien für Ackerbau, Viehhaltung, Obst- und Weinbau getestet.