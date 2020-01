Berlin. Gute Nachricht für Ruheständler: Anfang Juli steigen die Renten kräftig. In Westdeutschland voraussichtlich um 3,15 Prozent, in den ostdeutschen Bundesländern um 3,92 Prozent. Wer im Monat 1.000 Euro Rente brutto bezieht, erhält also über 30 Euro mehr.

Für rund 51.000 Senioren hat das aber auch eine unerfreuliche Folge: Sie rutschen – oft nach jahrelanger Pause – wieder in die Steuerpflicht. Insgesamt müssen ab Juli 5,1 Millionen Rentner Steuern zahlen, wie das Finanzministerium mitteilt. Und diese Zahl wird jedes Jahr größer. Zum einen durch die regelmäßigen Rentenerhöhungen bei fixem persönlichen Rentenfreibetrag. Zum anderen durch die Umstellung auf die nachgelagerte Besteuerung. Und wie diese abläuft, dürfte verfassungswidrig sein – was jetzt für Wirbel sorgt.

„Die Verfassungswidrigkeit erscheint evident“

Eingeführt wurde die Besteuerung der Renten mit dem Alterseinkünftegesetz: Ab 2005 sollte für Rentner und Pensionäre gleiches Recht gelten. Dazu wird schrittweise von der Besteuerung der Rentenbeiträge auf die Besteuerung der Renten umgestellt. Aber bei immer mehr Rentnern kommt es zu einer eigentlich verbotenen „Doppelbesteuerung“ erst der Beiträge und dann der daraus resultierenden Rentenzahlungen.

Der Bund der Steuerzahler zieht deshalb jetzt mit einer Musterklage vor den Bundesfinanzhof. „Die Besteuerung der Altersrente muss dringend nachgebessert werden“, heißt es. Auch Egmont Kulosa, immerhin einer der Richter am Bundesfinanzhof, hält eine „gesetzliche Neuregelung für erforderlich“, wie er in einem Steuer-Standardwerk schreibt, denn: „Die Verfassungswidrigkeit erscheint evident.“