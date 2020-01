Stuttgart. Die Welt verändert sich rasant. In unsere Wohnungen halten Staubsauger-Roboter Einzug, auf den Straßen steigt die Zahl der Elektroautos. Und an unseren Arbeitsplätzen werden Maschinen vernetzt und neue digitale Produkte entwickelt. Dieser Wandel stellt die Metall- und Elektro-Industrie auf eine harte Probe: Trotz Konjunkturschwäche muss die Branche jetzt massiv in neue Technologien investieren.

Was in Industriebetrieben vor allem Kopfzerbrechen bereitet, ist die Höhe der nötigen Investitionen: Für 42 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind die Kosten eine Herausforderung. Das ergab der neueste Digitalisierungsindex der Deutschen Telekom.

Autohersteller und Zulieferer erleben eine Revolution auf mehreren Ebenen

Mit besonders großen Herausforderungen haben die Automobil-Hersteller und ihre Zulieferer zu kämpfen: Sie haben neben der Digitalisierung noch weitere Transformationsprozesse zu stemmen.

Es geht um Elektromobilität und alternative Antriebsformen, autonomes Fahren und neue Mobilitätslösungen. So teuer die Digitalisierung ist, so unverzichtbar ist sie für die Unternehmen. Eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) rechnet vor, was auf dem Spiel steht. Es gibt für die Unternehmen viel zu verlieren Wenn die Wirtschaft die digitale Transformation verpasst, drohen in Europa bis zum Jahr 2025 Wertschöpfungseinbußen von 605 Milliarden Euro! Aber im gleichen Zeitraum seien auch riesige Gewinne drin, wenn die Chancen der Digitalisierung genutzt werden: nämlich 1,25 Billionen Euro mehr industrielle Bruttowertschöpfung, schätzen die Autoren der Studie. In Zukunftstechnologien zu investieren, das könne in vielen betrieblichen Situationen nur mit Unterstützung der Belegschaften gelingen, gibt Peer-Michael Dick zu bedenken, der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Südwestmetall. So fiel jüngst beim Autohersteller Daimler in Stuttgart die Entscheidung, Teile des Antriebsstrangs für E-Autos im Stammwerk Stuttgart-Untertürkheim zu fertigen. Die dafür nötigen Investitionen kann das Unternehmen stemmen, weil die Belegschaft bereit ist, Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit mitzutragen. Mit den Herausforderungen sind auch Chancen verbunden Frank Deiß, der für den Standort verantwortlich ist, sagt: „Ich freue mich, dass wir uns nach intensiven Gesprächen mit dem Betriebsrat auf zukunftsfähige Rahmenbedingungen einigen konnten.“