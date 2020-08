Mit der Elektromobilität nehmen die Projektanfragen von Kunden sehr stark zu

Die Werkzeuge für die Spritzgussmaschinen stellt das Unternehmen zu 90 Prozent selbst her. Was früher Zeit und Arbeitskraft gebunden hat, fertigt heute ein moderner Maschinenpark durch Vernetzung und Verbindung mithilfe von Robotern weitgehend automatisch. So verfügt der Werkzeugbau von KKT unter anderem über ein integriertes Fertigungszentrum bestehend aus einer Fünf-Achs-Fräse, zwei Erodiermaschinen und einer Messmaschine. Frasheks Berufsleben war geprägt von dieser zunehmenden Automatisierung.

Das Unternehmen hat heute einen großen Bedarf an Werkzeugen. Die Kautschuk-Kunststoff-Technik Pressig fertigt mit 30 Spritzgussmaschinen rund um die Uhr aus Thermoplasten (durch Hitze verformbare Kunststoffe) eine große Zahl kleiner und kompliziert geformter Teile. Sie müssen auf den hundertstel Millimeter genau passen. Gefragt sind die Produkte in der Auto-Industrie, aber auch bei Elektronik- und Möbelherstellern.

Zwar musste KKT Pressig jetzt in der Krise zum Teil Kurzarbeit anmelden. In der Elektromobilität aber, die schon länger Wachstumstreiber ist, haben aktuell die Bestellungen wieder stark angezogen. „Wir planen bereits wieder Überstunden“, so Geschäftsführer Sandner.

Während der Arbeitszeit zum Einsatz bei der Feuerwehr

Bei ihren Mitarbeitern setzt die KKT Group auf einen Mix aus Neugier und Erfahrung. Auch ehrenamtliches Engagement etwa in der Gemeinde wird gern gesehen. Für die Geschäftsführung war es daher immer selbstverständlich, wenn Karlheinz Frashek während der Arbeitszeit zu Einsätzen der freiwilligen Feuerwehr ausrückte. Da lag es nahe, dass er auch die Verantwortung für den Brandschutz in dem 65-Mann-Betrieb übernahm.

Nun wechselt Frashek, dessen Frau Monika ebenfalls seit 35 Jahren bei KKT arbeitet, in den Ruhestand. „Ein Stück Firmengeschichte geht zu Ende“, bilanzierte Geschäftsführer Sandner. Alle Kollegen waren gekommen, Abschied zu nehmen, herzlich, aber mit der durch Corona gebotenen Distanz. Ihrem „Ehemaligen“ schenkten sie eine „Rentnerbank“, die Frashek auch gleich einmal ausprobierte. Noch aber macht der Senior nicht den Eindruck, als ob er sie schon bald fleißig nutzen werde.