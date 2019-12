Auch die Erholung gehört fest zum Arbeitsleben dazu, gerade in diesen besinnlichen Tagen - denn nur, wenn wir immer wieder ausspannen und abschalten, bleiben wir gesund und leistungsfähig.

Sich in diesen Tagen bewusst machen: Was ist mir persönlich wichtig?

Gerade in unserer Branche hat es sich jeder verdient, diese Zeit zu genießen. Denn die Metall- und Elektro-Industrie sorgt mit ihrer immensen Leistungsfähigkeit und Innovationskraft Tag für Tag für Wohlstand in unserem Land. Und dazu trägt jeder einzelne Mitarbeiter nach Kräften bei. Zum Beispiel, indem er sein Know-how in den Dienst seines Unternehmens stellt, Verantwortung übernimmt oder Verbesserungsideen einbringt. Und das ist in den derzeit wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wichtiger denn je.

Die Weihnachtszeit kann aber auch dazu dienen, sich mal wieder bewusst zu machen: Was ist mir persönlich wirklich wichtig, was wünsche ich mir von Herzen, und wofür bin ich dankbar?

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich: Erholen Sie sich gut, und kommen Sie gut ins neue Jahr!