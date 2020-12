Zudem entscheidet der Weltsicherheitsrat über den Einsatz der UN-Friedenstruppen. Diese 1948 gegründeten und als „Blauhelme“ bekannten bewaffneten militärischen Einheiten sind derzeit vor allem in Afrika und im Nahen Osten im Einsatz. Die derzeit rund 75.000 Soldaten und 15.000 Polizisten werden von 121 Staaten entsandt.

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag urteilt seit 1945 über Verstöße gegen das Völkerrecht, bei Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Allerdings haben sich bisher nur 73 Staaten in einer entsprechenden „Unterwerfungserklärung“ verpflichtet, die Urteile anzunehmen – darunter Deutschland, nicht aber die USA, China und Russland.

Humanitäre Hilfe, Gesundheit und Bildung

Den Hunger bekämpfen, die Welt gesünder machen, die Bildung der Menschen verbessern – auch das haben sich die Vereinten Nationen vorgenommen. Das Welternährungsprogramm (WFP) erhielt für sein Engagement im Kampf gegen Hunger in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Die Mitarbeiter des WFP versorgen nach Naturkatastrophen, Dürren oder in Kriegssituationen Menschen mit Nahrungsmitteln. Wie etwa in Syrien. Die Welternährungsorganisation (FAO) dagegen will Produktion und Verteilung von Agrarprodukten in ihren Mitgliedsländern verbessern. Sie vermittelt technisches Know-how und betreut Tausende Projekte. Im letzten Jahr waren laut ihren Zahlen 690 Millionen Menschen unterernährt.

Auf manchen Erfolg kann die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Sitz in Genf zurückblicken. Zum Beispiel bei der Bekämpfung der Pocken, die seit 1980 als ausgerottet gelten. Für die Kinderlähmung strebt die WHO das in den nächsten Jahren an. Kritik gab es an ihrem Zögern, Corona zur Pandemie zu erklären.

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) leistet humanitäre Hilfe für Flüchtlinge in Krisenregionen. Die Unesco fördert Bildung, Wissenschaft, Kultur. Und sie stuft die Welterbestätten ein. Auch sie entstand aufgrund der Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und will den „Frieden im Geist der Menschen“ verankern.

Wirtschafts-, Handels-und Entwicklungskooperation

Ein dauerhafter Weltfrieden kann nur geschaffen werden, wenn er auf sozialer Gerechtigkeit beruht: Diese Überzeugung leitet die Internationale Arbeitsorganisation, kurz ILO oder IAO. Gegründet wurde sie nach dem Ersten Weltkrieg, während der Versailler Friedenskonferenz 1919. Die ILO ist die einzige UN-Organisation, in deren Organen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen vertreten sind. Zentrale Aufgabe: die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Menschen in aller Welt.

Der Internationale Währungsfonds (IWF oder auch IMF) sowie die Weltbank sind 1944 gegründet worden, also während des Zweiten Weltkriegs. Vereinfacht gesagt, hilft der IWF heutzutage vor allem kriselnden Staaten mit erheblichen Krediten. Er unterstützt aber auch arme Länder mit Geld zu günstigen Konditionen. Die Weltbank-Gruppe wiederum soll vor allem die Armut bekämpfen: Sie ist der wichtigste Geldgeber für konkrete einzelne Projekte in Entwicklungsländern. Zuletzt machte sie innerhalb eines Jahres Kreditzusagen über insgesamt 77 Milliarden Dollar.

Bald nach dem Zweiten Weltkrieg trat eine zentrale Vereinbarung über den möglichst freien Welthandel in Kraft, kurz GATT genannt: Der Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen soll den globalen Wohlstand mehren. 1995 wurde GATT von der Welthandelsorganisation (WTO) abgelöst. Sie bemüht sich auch um die Schlichtung von Handelskonflikten.

Wie die WTO in Genf ist auch die OECD in Paris keine UN-Organisation – aber auch sie ist wichtig für die globale Wirtschaft. In der OECD, das ist das englische Kürzel der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, haben sich mittlerweile 37 meist reichere Industriestaaten zusammengeschlossen. Aufgenommen werden nur Länder, die der offenen Marktwirtschaft und der pluralistischen Demokratie verpflichtet sind.