Fest steht: Hierzulande läuft etwas mächtig schief. Das unterstreicht der Blick ins Ausland. Alle Industrieländer weltweit sind wieder auf Wachstumskurs. Nur in Deutschland ersticken die Wachstumshoffnungen immer wieder im Keim.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Energiewende, Digitalisierung, Bürokratie, die hohen Steuern und Arbeitskosten: Alles zusammen überfordert die Betriebe hierzulande zusehends. Das sagen fast alle Experten – darunter der Internationale Währungsfonds IWF und die OECD. Das Schlagwort von der De-Industrialisierung macht längst die Runde.

Jetzt sind Politik und Tarifpartner gefordert

Dass die fast 6.000 M+E-Betriebe in Nordrhein-Westfalen mit ihren rund 693.000 Beschäftigten Herausforderungen bewältigen können, haben sie immer wieder bewiesen. Doch im weltweiten Wettbewerb ächzt M+E nun mal unter Wachstumsbremsen, die andere lösen müssen – insbesondere die Politik.

Die Arbeitskosten immerhin können die Tarifpartner mit beeinflussen. Die nächste Nagelprobe dafür ist jetzt, in der M+E-Tarifrunde 2024. Mehr zum Thema:standort-staerken.de

Aufträge

Wann geht es endlich wieder aufwärts für Metall und Elektro? Schwer zu sagen. Das verdeutlicht die Entwicklung bei den Neubestellungen: Im ersten Halbjahr 2024 konnten die M+E-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen spürbar weniger Aufträge einfahren als im Vorjahreszeitraum (–8,2 Prozent insgesamt). Anhaltend schwach ist die Nachfrage sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland – wobei die heimischen Kunden noch wesentlich zurückhaltender sind. Auch das ist ein unübersehbarer Hinweis auf die besonders schwierige Situation für Indus-triebetriebe in Deutschland.