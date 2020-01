In Baden-Württemberg ist der Industrie-Anteil an der Brutto-Wertschöpfung, einer wichtigen ökonomischen Kennziffer, mit 31 Prozent sogar noch viel höher als im Bundes- und Europa-Schnitt.

Und mit der Exportquote von 40 Prozent hängt die Südwest-Industrie viel stärker als andere Regionen am Welthandel. Der wächst im laufenden Jahr laut einer Studie des Kreditversicherers Euler Hermes so schwach wie in der letzten Dekade noch nie.

„Wir nehmen im Bundesländervergleich eine Sonderrolle ein“, so formuliert es die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, „denn unsere eigentliche Stärke wird hier zur Achillesferse.“