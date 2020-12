Berlin. Licht am Ende des Tunnels: Die Corona-Impfung kommt. Bald erhalten die ersten Menschen den Impfstoff gegen Covid-19. Intensiv haben sich Bund, Länder und Städte auf die riesige Impfkampagne vorbereitet. aktiv erklärt, wie sie funktioniert.

Wann geht es los mit der Corona-Impfung?

Vielleicht schon in diesen Tagen, spätestens aber im ersten Quartal 2021. Sobald Hersteller wie die Mainzer Biontech die Zulassung für ihr Präparat erhalten, liefern sie die ersten Dosen aus. Deutschland hat sich allein bei den Mainzern 100 Millionen Impfstoff-Dosen gesichert.

Welche Menschen kommen zuerst dran?

Zunächst werden Menschen mit hohem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf geimpft. Also: alte und kranke Menschen, Personen mit Bluthochdruck, Übergewicht oder Zuckerkrankheit. 23,7 Millionen Deutsche sind 60 oder älter. Auch Mitarbeiter von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Polizei, Feuerwehr sowie Lehrer und Erzieher werden in der ersten Phase geimpft. So haben es Impfkommission, Ethikrat und Akademie Leopoldina empfohlen.

Wird in Impfzentren geimpft?

Ja, die Länder richten Impfzentren ein, zum Beispiel in Turn- oder Messehallen, meistens eines pro Landkreis oder kreisfreie Stadt. Niedersachsen plant 60 Zentren, Nordrhein-Westfalen 53, Baden-Württemberg 50 und Bayern 96. Im Einbahnstraßensystem durchlaufen die Menschen dort die Stationen von Check-in über Aufklärungsgespräch bis zum Piks. Berlin will so zum Beispiel 20.000 Einwohner am Tag impfen.

Wie bekommen Pflegebedürftige den Impfstoff?

In der ersten Phase schwärmen mobile Impfteams aus und geben die Spritze Menschen in Alten- und Pflegeheimen.

Und Erwachsene ohne Einschränkungen?

Sie werden später in der zweiten Phase geimpft – die findet in der Hausarztpraxis statt.