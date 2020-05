München. Per Computer aus der Ferne einen Arzt konsultieren? Noch vor einem Jahr konnte sich dies laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom nur jeder dritte Deutsche vorstellen. Das hat sich durch die Verbreitung des Coronavirus inzwischen massiv geändert.

Bei einer erneuten, aktuellen Umfrage sprachen sich nun 66 Prozent für Telemedizin aus. So könne die medizinische Versorgung aller Patienten gewährleistet werden und gleichzeitig die Ansteckungsgefahr mit dem Virus für Patienten, Ärzte und medizinisches Personal verringert werden.

Für die Medizin hat die Coronapandemie also einen deutlichen Schub in Richtung Digitalisierung gebracht. Doch nicht nur hier. Auch in vielen anderen Bereichen wird seit Wochen spürbar, was Digitalisierung leisten kann.