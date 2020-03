Zählt man die Unternehmen dazu, die nur eine knappe Rendite zwischen 0 und 2 Prozent erwarten, sind ein Drittel im als kritisch geltenden Bereich. Ein halbes Jahr zuvor war dies lediglich ein Viertel.

Und wirkliche Besserung ist nicht in Sicht. Die Auftragseingänge lagen 2019 um 4,1 Prozent unter denen des Vorjahrs. Die Investitionspläne sind so zurückhaltend wie seit der Finanzkrise vor gut zehn Jahren nicht mehr. Und an immer mehr deutschen Standorten droht Kurzarbeit, etwa in der für Bayern so wichtigen Autobranche.