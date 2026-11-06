Wellenteile aus Karton

Deutsche Rondo Blei+Guba: Europäischer Marktführer für Verpackungen mit Wellenteilen

Stand: von Maja Becker-Mohr

Wie aus Karton ein sicherer Schutz für Glas-Ampullen, Farbtuben und Kugelschreiber wird? Deutsche Rondo Blei+Guba in Kelkheim mit seiner 75-jährigen Unternehmensgeschichte weiß das genau.

    • 1/8: Sie wissen genau, worauf es ankommt: Yüksel Bozbek, Teamleiter Wellenteilefertigung (rechts), und Geschäftsführer Andreas Guba. Bild: aktiv/Gerd Scheffler
    • 2/8: Die Produktion großer Wellen ist besonders knifflig, damit eine wie die andere aussieht. (31er Welle) Bild: Gerd Scheffler, 63619 Bad Orb, gsf.foto@mac.com, 0175-5942846
    • 3/8: Mix aus Maschinen- und Handarbeit: Denn die produzierten Wellenteile ... Bild: aktiv/Gerd Scheffler
    • 4/8: ... werden von Hand in Stülpdeckel eingeklebt. Bild: aktiv/Gerd Scheffler
    • 5/8: Maschinenhelferin im Einsatz: „Ich bin seit fünf Jahren dabei“, sagt Grazia Palermo, „und kann an allen Maschinen mitarbeiten. Das macht mir Spaß.“ Bild: aktiv/Gerd Scheffler
    • 6/8: Einblick in die Technik: Die Form der einzelnen Wellen muss präzise und gleichmäßig sein. Bild: aktiv/Gerd Scheffler
    • 7/8: Bei der Qualitätskontrolle: Produktionshelferin Roxana Sabo und Teamleiter Andreas Marx begutachten produzierte Faltschachteln. Bild: aktiv/Gerd Scheffler
    • 8/8: Hier kommt Nachschub für die Produktion: Druckereihelfer Richard Odinma beim Einlegen von Karton-Rohbogen in eine Druckmaschine. Bild: aktiv/Gerd Scheffler

    Das Wichtigste auf einen Blick:

    • Über neun Millionen Wellenteile werden jährlich auf sechs Linien im Werk nahe Frankfurt produziert.
    • Die Wellen sind auf die jeweilige Ware abgestimmt. Glas-Ampullen halten sie wie auf einem Luftpolster bruchsicher fest.
    • Die zu 100 Prozent recyclingfähigen Kartonverpackungen erfüllen die Anforderungen der neuen EU-Verpackungsverordnung PPWR.

    Mal so richtig die Welle machen? Bei Deutsche Rondo Blei+Guba im hessischen Kelkheim gehört das für die Belegschaft zum Tagesgeschäft.

    Denn das Familienunternehmen sieht sich als Europas führender Hersteller von Wellenteilen aus Karton. „Wir sind spezialisiert auf alles, was länglich, rund und zerbrechlich ist oder eine empfindliche Oberfläche hat“, erläutert Geschäftsführer Andreas Guba beim aktiv-Besuch im Werk nahe Frankfurt.

    Europas führender Hersteller von Wellenteilen: Was in Kelkheim entsteht

    Über neun Millionen Rondo-Wellenteile werden hier jährlich auf sechs Linien produziert. Sie dienen als sichere Verpackungen etwa für Farbtuben, Füller und Kugelschreiber, für Buntstifte und Malkreide, Lippen- oder Kajalstifte sowie für Trinkhalme aus Glas.

    Besonders gefragt sind sie, wenn es um den Schutz von Glas-Ampullen geht, die zum Beispiel Medikamente oder Impfstoffe enthalten, die gespritzt oder eingenommen werden. Rondo-Wellenteile schützen auch Ampullen und Fläschchen mit Vitaminpräparaten, Naturheilmitteln oder Produkten für die Schönheitspflege.

    Was genau zeichnet die Wellen aus, in denen solche empfindlichen Produkte sicher gelagert werden? „Sie passen jeweils perfekt, weil die Wellen genau auf die zu schützende Ware abgestimmt werden“, erklärt der Unternehmer. „Durch die Form der Wellen werden Glasampullen wie auf einem Luftpolster schwebend bruchsicher festgehalten.“

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    Ein Rundgang durch die Werkhalle: Wie aus Papierbahnen Wellen werden

    Passend zu den Wellenteilen werden hier auch Falt- und Stülpschachteln hergestellt sowie Schuber und Hülsen, Druck inklusive. Beim Rundgang durch die moderne Produktionshalle fallen neben den rasant laufenden Druck- und Faltschachtelklebemaschinen sofort die Wellenmaschinen ins Auge: Es sind Sonderanlagen, die seit den Anfängen des Unternehmens nach eigenen Ideen immer weiterentwickelt worden sind, um Papierbahnen zu den charakteristischen Wellen zu formen.

    Die kleinstmögliche Welle misst in der Breite gerade 6 Millimeter – die größte 30 Millimeter. Wuchtige Holz-Räder wickeln die Wellenbahnen zum Trocknen auf lange Spindeln, ehe sie auf die vom Kunden benötigte Länge geschnitten werden.

    75 Jahre Firmengeschichte: vom Verpackungs- zum Druckbetrieb

    Angefangen hat das alles vor genau 75 Jahren. 1951 wurde die Deutsche Rondo als Tochter eines Schweizer Konzerns gegründet. 1964 startete Andreas Gubas Vater Adolf mit der Druckerei Blei+Guba, die alle Arten von Druckprodukten herstellte, darunter auch Faltschachteln, und unter anderem für die Rondo arbeitete. In den 1980er-Jahren übernahm Blei+Guba dann die deutsche Rondo-Niederlassung, aus beiden Firmen wurde die Deutsche Rondo Blei+Guba GmbH.

    Wie sieht die Zukunft des Unternehmens aus, das inzwischen 40 Beschäftigte zählt? „Ganz gut, denke ich“, sagt Guba, „denn ‚One-Stop-Shopping‘, also der Wunsch der Kunden, verschiedene Verpackungskomponenten aus einer Hand zu beziehen, ist ein zunehmender Trend – für den wir bestens aufgestellt sind, da wir neben den Wellenteilen auch Faltschachteln, Stülpschachteln, Einsätze und Kombiverpackungen liefern.“

    Nachhaltigkeit: Was die neue EU-Verpackungsverordnung für Deutsche Rondo Blei+Guba bedeutet

    Außerdem entsprechen die zu 100 Prozent recyclingfähigen Kartonverpackungen aus Kelkheim den Anforderungen der neuen europäischen Verpackungsverordnung PPWR. Diese verpflichtet Unternehmen dazu, Verpackungen künftig noch nachhaltiger zu gestalten und unter anderem die Recyclingfähigkeit zu verbessern. Viele Hersteller werden bestehende Verpackungslösungen, etwa aus Kunststoff, überdenken müssen, so Guba. Er sieht das gelassen: „Da wir abgesehen von Klebstoff und Druckerfarbe ausschließlich Karton verarbeiten und damit ein komplett recyclingfähiges Produkt herstellen, sollten wir bei vielen Kunden richtig punkten können.“

    Wellpappe ist ein Paradebeispiel der Kreislaufwirtschaft

    Laut dem Verband der Wellpappen-Industrie e. V. (VDW) machte die Branche im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 6,8 Milliarden Euro. Wellpappe ist mit einem Marktanteil von rund zwei Dritteln die Nummer 1 unter den Transportverpackungen in Deutschland. Das Material ist ein Paradebeispiel für funktionierende Kreislaufwirtschaft: Zu über 80 Prozent besteht Wellpappe heute aus Recyclingpapieren. Die enthaltenen Fasern können mehr als 20-mal wiederverwendet werden.

    Maja Becker-Mohr

    Autorin

    Maja Becker-Mohr ist für aktiv in den Unternehmen der hessischen Metall-, Elektro- und IT-Industrie sowie der papier- und kunststoffverarbeitenden Industrie unterwegs. Die Diplom-Meteorologin entdeckte ihr Herz für Wirtschaftsthemen als Redakteurin bei den VDI-Nachrichten in Düsseldorf, was sich bei ihr als Kommunikationschefin beim Arbeitgeberverband Hessenchemie noch vertiefte. In der Freizeit streift sie am liebsten durch Wald, Feld und Flur.

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