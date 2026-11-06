Deutsche Rondo Blei+Guba: Europäischer Marktführer für Verpackungen mit Wellenteilen

Das Wichtigste auf einen Blick:

Über neun Millionen Wellenteile werden jährlich auf sechs Linien im Werk nahe Frankfurt produziert.

Die Wellen sind auf die jeweilige Ware abgestimmt. Glas-Ampullen halten sie wie auf einem Luftpolster bruchsicher fest.

Die zu 100 Prozent recyclingfähigen Kartonverpackungen erfüllen die Anforderungen der neuen EU-Verpackungsverordnung PPWR.

Mal so richtig die Welle machen? Bei Deutsche Rondo Blei+Guba im hessischen Kelkheim gehört das für die Belegschaft zum Tagesgeschäft.

Denn das Familienunternehmen sieht sich als Europas führender Hersteller von Wellenteilen aus Karton. „Wir sind spezialisiert auf alles, was länglich, rund und zerbrechlich ist oder eine empfindliche Oberfläche hat“, erläutert Geschäftsführer Andreas Guba beim aktiv-Besuch im Werk nahe Frankfurt.

Europas führender Hersteller von Wellenteilen: Was in Kelkheim entsteht

Über neun Millionen Rondo-Wellenteile werden hier jährlich auf sechs Linien produziert. Sie dienen als sichere Verpackungen etwa für Farbtuben, Füller und Kugelschreiber, für Buntstifte und Malkreide, Lippen- oder Kajalstifte sowie für Trinkhalme aus Glas.

Besonders gefragt sind sie, wenn es um den Schutz von Glas-Ampullen geht, die zum Beispiel Medikamente oder Impfstoffe enthalten, die gespritzt oder eingenommen werden. Rondo-Wellenteile schützen auch Ampullen und Fläschchen mit Vitaminpräparaten, Naturheilmitteln oder Produkten für die Schönheitspflege.

Was genau zeichnet die Wellen aus, in denen solche empfindlichen Produkte sicher gelagert werden? „Sie passen jeweils perfekt, weil die Wellen genau auf die zu schützende Ware abgestimmt werden“, erklärt der Unternehmer. „Durch die Form der Wellen werden Glasampullen wie auf einem Luftpolster schwebend bruchsicher festgehalten.“