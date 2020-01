In Zahlen liest sich die Erfolgsbilanz für ganz Oberfranken heute so: Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner stieg von 2007 bis 2017 um 40,7 Prozent und damit deutlich stärker als bayernweit (33,3 Prozent). Der Wert von rund 37.500 Euro entspricht mittlerweile etwa 80 Prozent des bayerischen Durchschnitts. Auch die Arbeitslosigkeit ging zurück – stärker als im gesamten Freistaat (siehe Grafik). Mit 3,2 Prozent lag die Arbeitslosenquote 2018 nur knapp über bayerischem Niveau. Abgesehen von der Stadt Hof mit 5,8 Prozent liegt in keiner Stadt und keinem Landkreis der Wert über 5 Prozent.

Das könnte sich freilich ändern, sollte sich die Konjunktur weiter eintrüben und Schlüsselbranchen wie die Metall- und Elektroindustrie tiefer in die Rezession abgleiten. Negative Folgen auf dem Arbeitsmarkt wären dann auch in Oberfranken unvermeidlich.

Im Bereich der Facharbeiter besteht ein akuter Mangel

Mittelfristig steht die Region jedoch vor einem ganz anderen Problem: Fachkräftemangel. Bereits 2025 dürften in Oberfranken 64.000 Fachkräfte fehlen, schätzt die Studie „Arbeitslandschaft 2025“ im Auftrag der vbw. Damit liegt Oberfranken im Vergleich unter den bayerischen Regierungsbezirken nur hinter Unterfranken (75.000 fehlende Fachkräfte) und Oberbayern (71.000). In Relation zur Bevölkerungszahl steht Oberfranken sogar an der Spitze.

Beim Pumpenhersteller Wilo in Hof ist das Problem schon heute spürbar. „Im Bereich der Facharbeiter besteht ein akuter Mangel“, berichtet Florian Engel, Personalleiter am Standort mit rund 500 Beschäftigten. Seine Beobachtung: Immer weniger Menschen wollten handwerklich arbeiten, unbeliebte Schichtarbeit verstärke das Problem zusätzlich. „Der Standort Hof wächst aber vor allem im Bereich der Produktion, daher schlägt der Mangel gerade in diesem Bereich massiv zu“, berichtet Engel.

Dabei profitiert die bayerische Grenzregion zu Sachsen und Thüringen 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch von Pendlerströmen aus den neuen Bundesländern, so die vbw-Studie zur Entwicklung der innerdeutschen Grenzregionen. Während 61.000 Menschen nach Unter- und Oberfranken einpendeln, fahren nur 17.000 in die entgegengesetzte Richtung.