Was ist das größte Problem?

Mein Eindruck ist, viele Bürger haben offenbar keine Vorstellung davon, was diese Krise ökonomisch für Konsequenzen haben kann. Viele meinen, wir würden zwar ein bisschen durchgeschüttelt, aber jetzt wird wieder zur Tagesordnung übergegangen. Mit munteren Verteilungsdebatten, mit noch stärkeren Umweltauflagen für unsere Unternehmen, mit kräftig steigenden Renten und Sozialleistungen und noch mehr Bürokratie.

Also Deutschland, das Paradies, wo Milch und Honig fließen?

Das sind Wunschträume. Tatsächlich haben wir es in der Industrie mit dem Zusammenbruch vieler international bewährter Lieferketten zu tun. Ich denke auch an die immense Hypothek, die binnen weniger Wochen durch die Explosion der Staatsverschuldung für künftige Staatshaushalte aufgebaut wurde. Ich denke auch an die Zusatzlasten der Sozialkassen, die man künftig nur über steigende Beiträge wird finanzieren können. Die Rechnung dafür wird uns nicht in diesem Jahr präsentiert, aber wir werden sie spätestens 2022 zu tragen haben.

Worin sehen Sie das größte Problem?

Mein Eindruck ist, dass vielen in unserer Gesellschaft und auch in den Medien ein Grundverständnis von ökonomischen Zusammenhängen fehlt. Das mag damit zu tun haben, dass es die letzten zehn Jahre fast durchweg aufwärtsging und alle Verteilungskonflikte aus dem Zuwachs gelöst werden konnten. Sich daran zu gewöhnen, liegt vielleicht in der menschlichen Natur, aber es ist unrealistisch. Ein Land, dessen Bürger sich in großen Teilen der Quellen von Wohlstand, Arbeit und Einkommen nicht mehr bewusst sind, geht einen steinigen Weg.