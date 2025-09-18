Ganz ehrlich: Ich freue mich schon auf das Leben im Ruhestand. Es dauert zwar noch eine Weile. Doch nach Jahrzehnten voller Termine ist die Aussicht auf ein völlig freies Leben schon verlockend. Oder, genauer gesagt: Sie wäre verlockend, wenn da nicht …

Seit einiger Zeit nämlich macht sich da so ein ungutes Gefühl in mir breit. Gesundheitlich ist zwar alles okay. Langweilig wird es mir eh nie. Das Geld reicht auch – genau damit aber hängt es zusammen: Leben wir Älteren, die Boomer, als Rentner zu sehr auf Kosten der Jüngeren? Ich fürchte, da zieht ein Generationenkonflikt herauf.

Fest steht für mich zweierlei: Erstens haben die Boomer kräftig geschuftet – dafür steht ihnen im Alter eine gute Versorgung zu. Zweites aber dürfen die Kosten dafür die Jüngeren nicht überfordern.

Auswege aus diesem Dilemma gibt es. aktiv hat sie auf im aktuellen Themenschwerpunkt zusammengetragen. Spoiler: Auch wir Älteren müssen einen Beitrag leisten – und uns auf Einschnitte einstellen.

Schön ist was anderes. Aber wir alle wissen doch seit Jahren, dass sich was ändern muss, wenn immer weniger Berufstätige für immer mehr Rentner zahlen müssen. Jetzt ist es höchste Zeit dafür.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir gern an: goldau@iwkoeln.de