Endlich ist das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft, das wir Unternehmer lange herbeigesehnt haben. Auch die ausgeprägte Konjunkturschwäche hat nichts daran geändert, dass wir Leute mit speziellen Qualifikationen auch aus anderen Ländern brauchen. Denn: Wenn Fachkräfte in Schlüsselpositionen fehlen, können zum Teil ganze Aufträge nicht angenommen, Innovationen nicht entwickelt oder Investitionen nicht angegangen werden. Die gezielte Steuerung der Fachkräfte-Zuwanderung sichert also auch viele Arbeitsplätze für uns Einheimische.

