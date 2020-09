Berlin/Brüssel. Die Corona-Pandemie beherrscht seit Monaten die Themenlage – im Privaten, aber vor allem auch in den Medien. Anderes geriet dadurch in den Hintergrund. So auch Klima- und Umweltthemen, die vor einem Jahr unser Land bewegt haben. Und das wortwörtlich, denn Tausende sind als Aufruf der „Fridays for Future“-Bewegung für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Klimaziele werden auch in Corona-Zeiten weiterverfolgt

Hinter den Kulissen geht jedoch einiges voran. Denn zusätzlich zu den Milliardenhilfen, die Bundesregierung und Europäische Union (EU) für die Abfederung der Corona-Folgen bereitstellen, stecken sie auch Geld in den Klimaschutz. Bei den Hilfsprogrammen sei dies von Anfang an mitgedacht worden, sagt Roland Kube, Experte für Umweltthemen am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. In Deutschland etwa werden beschlossene Klimaschutzinvestitionen fortgeführt. „Es ist in den Köpfen der Politiker verankert, dass wir eine Green Recovery brauchen“, sagt er. „Auch auf europäischer Ebene.“

Zwar bemängeln Kritiker, dass die EU-Staats- und Regierungschefs im EU-Haushalt weniger Geld für Klimaschutz vorsehen als gedacht – auch aufgrund von Corona. Doch die EU lasse in einem wichtigen Punkt nicht locker, so Kube: „Im EU-Klimagesetz wird das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 festgeschrieben sowie für 2030 ein schärferes Zwischenziel formuliert, das im September bekannt gegeben wird.“

Das heißt, dass sich alle Mitgliedsstaaten mehr anstrengen müssen, um die ambitionierten Ziele zu erreichen: Statt den CO2-Ausstoß bis 2030 um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu verringern, soll er um 50 bis 55 Prozent zurückgehen. 2050 möchte die EU dann klimaneutral sein.