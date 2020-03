Das Plus von gut 520.000 Köpfen in nur einem Jahr ist aber nur eine Momentaufnahme: „Die zuletzt erfreulich große Zuwanderung aus anderen EU-Staaten wird bald deutlich nachlassen“, erklärt Professor Axel Plünnecke vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. „Denn Länder etwa in Osteuropa kämpfen mit dem gleichen demografischen Problem wie wir.“