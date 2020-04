Textilien für die Pflege und Krankenhäuser sind jetzt gefragt

Dazu gehört auch das Textilunternehmen benevit aus Hamminkeln, ein Spezialist für Bettschutzauflagen und sterilisierbare Bezüge, der zur Van-Clewe-Gruppe gehört. Bei den Geschäftsführerinnen Xenia van Clewe und Dorothée van Clewe, die die Warenkoordination und Konfektion koordiniert, steht das Telefon nicht still.

Die Nachfrage nach diesen Produkten ist stark gestiegen. Genauso wie die Nachfrage nach Masken: „Wir fertigen zurzeit mehr als 200.000 Stück davon pro Woche. Die Aufträge reichen bis Ende April.“ Mit den eigenen Ressourcen wäre das nicht möglich. „Dafür haben wir in der Facebook-Gruppe Partner aus der Bekleidungsbranche gefunden.“

Freie Kapazitäten bei Herrenausstattern nutzen

So nähen jetzt Mitarbeiterinnen des Bekleiders Maibom, der normalerweise Baumwollstoffe bearbeitet, auch Masken - aus dem Stoff, der von benevit geliefert wird. Mit zu dem Netzwerk gehört Wilvorst im niedersächsischen Northeim – ein Spezialist für festliche Herrenmode. Dort lief Ende März die Herstellung der Masken an.

Die mehrfach verwendbaren Masken aus Mikrofaser sind zwar nicht für den medizinischen Bereich geeignet. „Wir hören aber von Großkunden, dass dieser Schutz stark nachgefragt wird“, so van Clewe.

Masken für Ärzte in ihren Praxen, Polizisten und Mitarbeiter städtischer Betriebe, die weiterhin Dienst tun.

„Für solche Anwendungen, bieten auch wir in der Facebook-Gruppe Produktionskapazitäten an“, sagt Andreas Franz, Geschäftsführer des Herrenausstatters Benvenuto in Hamm. Und zwar im polnischen Produktionswerk, in dem Anzüge genäht werden und das sonst nach den Osterferien Urlaub machen würde. Dass in den Medien solche Masken in der Kritik stehen, sieht Franz differenzierter: „Wir können mit ihnen den Unternehmen Luft verschaffen, die für den Medizinbereich produzieren.“

Gleichzeitig kämpft er an einer anderen Front: dem Modehandel. Seit den Ladenschließungen bemüht er sich um individuelle Lösungen für Kunden, die nichts mehr verkaufen. Das können zusätzlicher Skonto als Anreiz oder die Verschiebung von Zahlungszielen sein.

Franz: „In jedem Gespräch versuchen wir, unseren Kunden Zuversicht zu vermitteln und klarzumachen: Wir schaffen das gemeinsam.“