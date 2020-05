Kann man schon erste Prognosen für 2020 wagen?

Das ist eine Frage, die man kaum beantworten kann, das ist Kaffeesatz-Leserei. Das erste Quartal wird uns noch etwas stützen. Aber was kommt dann? Auf jeden Fall ist die Stimmung im Keller. Das Gros der Unternehmen rechnet mit Umsatzeinbußen von 10 bis 30 Prozent. Das hatten wir noch nie!

Wie viele Unternehmen sind von Kurzarbeit betroffen?

Derzeit fährt gut jedes zweite Unternehmen Kurzarbeit – oder hat sie zumindest beantragt. Kurzarbeit ist wieder einmal ein ganz großes Thema in unserer Branche, leider.

China fährt die Produktion langsam wieder hoch.

Das hat natürlich positive Auswirkungen auf den sehr exportstarken deutschen Maschinenbau. Vor allem die Unternehmen, die auch in der Volksrepublik fertigen, profitieren. So kann uns China jetzt ein Stück weit helfen. Grund zur Euphorie besteht allerdings nicht: Noch kommt es dort zu großen Einschränkungen durch Corona, etwa was Lieferketten und Reisen betrifft.

Medizintechnische Anlagen sind jetzt gefragt.

Ja, denken Sie nur an die Beatmungsgeräte. Für so manche Firma ist die Medizintechnik derzeit ein Rettungsanker.