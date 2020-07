Deutschlands größte Raffinerie, die Karlsruher MiRO, nimmt gleich 300 Millionen Euro in die Hand. Ziel der Aktion „Road to 21“: die Kosten reduzieren und mehr aus dem Rohstoff Öl herausholen. Im Mai wurde bereits eine Schlüsselanlage („Coker“) optimiert: In dieses „Herz“ der Raffinerie wurde eine rund 50 Tonnen schwere und 20 Meter hohe Kolonne eingebaut.

In Schwäbisch Gmünd entsteht für 100 Millionen Euro ein neues Logistikzentrum. Bauherr ist der Naturheilmittel-Hersteller Weleda, der Spatenstich ist für Ende des Jahres geplant. Langfristig sollen am Standort mehrere Funktionen gebündelt werden, weitere Investitionen sind angedacht.

Pfizer feiert in Freiburg 2021 die Eröffnung der neuen 142 Millionen Euro teuren Fertigungsstätte für feste Arzneiformen. Dann kann das Werk „in größeren Maßstäben Tabletten und Kapseln aus hochwirksamen Wirkstoffen produzieren“, erklärt Werkleiter Axel Glatz. Heißt: sieben statt fünf Milliarden Tabletten und Kapseln pro Jahr – und 200 neue Arbeitsplätze.

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim steckt am Standort Biberach 40 Millionen Euro in ein neues Kompetenzzentrum zur Abfüllung von Biopharmazeutika. Dadurch entstehen „moderne und spannende Arbeitsplätze“, sagt Philine Dobberthien, Leiterin der Biopharma-Klinikmusterherstellung in Biberach. Dazu kommt das im Bau befindliche 230 Millionen Euro teure Entwicklungszentrum für biopharmazeutische Arzneimittel, der Bezug ist 2021. Weitere 20 Millionen Euro fließen in die Erweiterung der Kantine, geplant sind zudem ein Forschungsgebäude (94 Millionen Euro) sowie ein Bürogebäude.