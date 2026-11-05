Bürokratische Hürden bremsen Unternehmen in Bayern aus

Flexibel zu reagieren – das ist für Unternehmen derzeit besonders wichtig. Denn anhaltende globale Krisen, verstärkter Protektionismus, die voranschreitende Deindustrialisierung in Deutschland und Bayern sowie eine schwächelnde Nachfrage in vielen Branchen und Märkten stellen sie vor enorme Herausforderungen – und das schon seit geraumer Zeit.

Doch genau diese Flexibilität wird oftmals ausgebremst von bürokratischen Vorgaben. Sie hindern die Betriebe daran, schnell neue Wege zu beschreiten.

Dazu kommen unzählige Berichtspflichten, die Zeit und Ressourcen kosten – und im wahrsten Sinne des Wortes zu erheblichem Papierkram führen, weil viele wichtige Dokumente noch nicht auf digitalem Wege vorgelegt werden können.

Regierung hat erste Ansätze für Bürokratieentlastung gemacht – doch es reicht nicht

Es ist richtig, dass die Bundesregierung die Notwendigkeit erkannt hat, bürokratische Lasten abzubauen, und erste Ansätze dazu gemacht hat. Doch wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinmüssen. Der Staat muss seine administrativen Ansprüche weiter deutlich zurückfahren, Leistungen effizienter zur Verfügung stellen und auf allen Ebenen Abläufe vereinfachen und beschleunigen.

Schlanke Verwaltung und zügige Verfahren sind ein wesentlicher Standortfaktor – und beeinflussen auch die Investitionsentscheidungen von Unternehmen. Es gilt, alles dafür zu tun, dass Bayern und Deutschland als Wirtschaftsstandorte attraktiv sind, damit wir weitere Deindustrialisierung verhindern.

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