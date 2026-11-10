Bürokratieabbau: Was der Papierkram Beschäftigte in Industriebetrieben wirklich kostet

Bürokratieabbau: Zwischenbilanz der Regierung – und warum die Wirtschaft skeptisch bleibt

Zwar zog die Bundesregierung unlängst eine positive Zwischenbilanz in Sachen Bürokratierückbau. Um 10 Milliarden Euro habe der jährliche Erfüllungsaufwand gesenkt werden können. „Wir haben vieles auf den Weg gebracht, umgesetzt und die ersten Erfolge unserer Modernisierungsagenda sind sichtbar“, so Digitalminister Karsten Wildberger (CDU).

Der Minister also scheint happy. „Aber die Wirtschaft kann damit nicht zufrieden sein“, urteilt der IW-Ökonom Klaus-Heiner Röhl. Die Kostensenkungen seien weitestgehend auf das Aus des Heizungsgesetzes zurückzuführen. „Wir reden da vor allem über niedrigeren Erfüllungsaufwand beim Bürger“, so Bürokratie-Experte Röhl. Der sei zwar zu begrüßen. „Wenn es da jetzt digitale Bürgerportale gibt, dann ist das ein Fortschritt.“ Die deutsche Wirtschaft aber habe davon so gut wie nichts.

Zwar sei in Berlin zuletzt einiges angestoßen worden. Besonders die geplante Reduzierung der Berichtspflichten sei ein wichtiger Schritt. Nur: „Da müssen die Fachministerien mitspielen“, ist Röhl skeptisch. Zudem würden diese Bemühungen durch zusätzliche Bürokratie an anderer Stelle konterkariert. Röhl: „Das legt unsere Betriebe lahm.“

Auch bei den Firmen stößt die Wildberger-Zwischenbilanz auf wenig Euphorie. Wie sich beispielsweise der Mittelstand fühlt, brachte Reinhard Kramer, Geschäftsführer des hessischen Messgeräte-Spezialisten Primes GmbH, auf dem Hessischen Unternehmertag Ende Oktober auf den Punkt: „Man hat bei all der Bürokratie als Unternehmen das Gefühl, man steht immer mit einem Bein im Knast.“

Gehälter und Entgelttransparenz – was Beschäftigte jetzt erwarten können

Und zukünftig? Da schwant wohl nicht nur Jonas Röders von der Gießerei G. A. Röders nichts Gutes. „Wir sehen zusätzliche Belastungen wie etwa die Entgelttransparenzrichtlinie auf uns zukommen.“ Sie verlangt, dass Firmen Gehälter offenlegen und regelmäßig über Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern berichten. Röders hat den Kaffee auf: „Es ist frustrierend, nicht zu wissen, was noch alles auf uns zukommt.“

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