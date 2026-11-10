Bürokratieabbau: Was der Papierkram Beschäftigte in Industriebetrieben wirklich kostet
Bürokratie wird zum Standortrisiko Nummer eins. Wo Unternehmen heute im Regulierungs-Dickicht feststecken: von Datenschutz über CBAM bis zur Arbeitszeit – und wie weit die Politik beim Bürokratieabbau wirklich ist.
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Das Wichtigste auf einen Blick:
- Gesetzliche Berichts- und Dokumentationspflichten enthalten rund 100.000 Einzelbestimmungen und verursachen laufende Kosten von etwa 64 Milliarden Euro pro Jahr.
- Die Hälfte von rund 4.500 befragten Unternehmen nennt Regulierung und Bürokratie als größte Belastung am Standort Deutschland, noch vor Energie- und Arbeitskosten.
- Die Bundesregierung verspricht, 30 Prozent aller Berichtspflichten abzubauen. Das Gesetz dazu soll bis Januar 2028 in Kraft treten, ein Entwurf liegt aber noch nicht vor.
Papierkram statt Produktion – was der Alltag im Betrieb zeigt
Bürokratieabbau? Jonas Röders kann da nur bitter lachen. „Davon merken wir hier leider nichts“, sagt der Juniorchef der Gießerei G. A. Röders in Soltau, Niedersachsen. Im Gegenteil: Sein Betrieb erstickt zunehmend im Papierkram. 170 Mitarbeitende hat die Firma – und mittlerweile 18 Bürokratiebeauftragte, die sich um die Einhaltung von Vorschriften, Auflagen und Verordnungen kümmern! Röders: „Neu hinzugekommen ist jetzt noch eine Informationssicherheitsbeauftragte ...“
Was 64 Milliarden Euro Bürokratiekosten für Beschäftigte bedeuten
Die Bleiweste Bürokratie – sie wird zum Standortrisiko! Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) enthalten die gesetzlichen Berichts- und Dokumentationspflichten rund 100.000 Einzelbestimmungen. Laufende Kosten: 64 Milliarden Euro – pro Jahr. Wohlgemerkt: nur für die administrativen Kosten aus der Bundesgesetzgebung. Erfüllungskosten oder die EU-Ebene sind da noch gar nicht mitgerechnet. In einer aktuellen Sonderumfrage des Ifo-Instituts nannte die Hälfte von rund 4.500 befragten Unternehmen aus Industrie, Bau, Handel und Dienstleistungen Regulierung und Bürokratie als größte Belastung am Standort Deutschland. Und zwar vor den hohen Energie- und Arbeitskosten!
„Der bürokratische Aufwand wirkt auf zweierlei Wegen“, erklärt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Befragungen. „Er bindet Personal, das an anderer Stelle fehlt, und er verhindert Investitionen, die sich nicht mehr rechnen, sobald man den Aufwand für Genehmigung und Dokumentation einpreist.“ Der zweite Effekt tauche in keiner Statistik auf, „weil das Vorhaben gar nicht erst begonnen wird“.
Bürokratieabbau: Zwischenbilanz der Regierung – und warum die Wirtschaft skeptisch bleibt
Zwar zog die Bundesregierung unlängst eine positive Zwischenbilanz in Sachen Bürokratierückbau. Um 10 Milliarden Euro habe der jährliche Erfüllungsaufwand gesenkt werden können. „Wir haben vieles auf den Weg gebracht, umgesetzt und die ersten Erfolge unserer Modernisierungsagenda sind sichtbar“, so Digitalminister Karsten Wildberger (CDU).
Der Minister also scheint happy. „Aber die Wirtschaft kann damit nicht zufrieden sein“, urteilt der IW-Ökonom Klaus-Heiner Röhl. Die Kostensenkungen seien weitestgehend auf das Aus des Heizungsgesetzes zurückzuführen. „Wir reden da vor allem über niedrigeren Erfüllungsaufwand beim Bürger“, so Bürokratie-Experte Röhl. Der sei zwar zu begrüßen. „Wenn es da jetzt digitale Bürgerportale gibt, dann ist das ein Fortschritt.“ Die deutsche Wirtschaft aber habe davon so gut wie nichts.
Zwar sei in Berlin zuletzt einiges angestoßen worden. Besonders die geplante Reduzierung der Berichtspflichten sei ein wichtiger Schritt. Nur: „Da müssen die Fachministerien mitspielen“, ist Röhl skeptisch. Zudem würden diese Bemühungen durch zusätzliche Bürokratie an anderer Stelle konterkariert. Röhl: „Das legt unsere Betriebe lahm.“
Auch bei den Firmen stößt die Wildberger-Zwischenbilanz auf wenig Euphorie. Wie sich beispielsweise der Mittelstand fühlt, brachte Reinhard Kramer, Geschäftsführer des hessischen Messgeräte-Spezialisten Primes GmbH, auf dem Hessischen Unternehmertag Ende Oktober auf den Punkt: „Man hat bei all der Bürokratie als Unternehmen das Gefühl, man steht immer mit einem Bein im Knast.“
Gehälter und Entgelttransparenz – was Beschäftigte jetzt erwarten können
Und zukünftig? Da schwant wohl nicht nur Jonas Röders von der Gießerei G. A. Röders nichts Gutes. „Wir sehen zusätzliche Belastungen wie etwa die Entgelttransparenzrichtlinie auf uns zukommen.“ Sie verlangt, dass Firmen Gehälter offenlegen und regelmäßig über Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern berichten. Röders hat den Kaffee auf: „Es ist frustrierend, nicht zu wissen, was noch alles auf uns zukommt.“
Von der Datenschutzgrundverordnung bis zum Carbon Border Adjustment Mechanism: Wie dicht das Regulierungs-Dickicht derzeit ist, das analysiert dieser aktiv -Check!
Datenschutz und IT-Sicherheit
Dauerbrenner Datenschutzbeauftragte. Die EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verpflichtet in bestimmten Fällen, Datenschutzbeauftragte zu benennen. Deutschland geht aber mit seinem Bundesdatenschutzgesetz darüber hinaus und legt sogar eine niedrige Mitarbeiterzahl fest, ab der Datenschutzbeauftragte benannt werden müssen.
Mehr als 60 Prozent der in einer IW-Studie befragten Unternehmen sehen in solchen nationalen Zusatzregeln eine Übererfüllung – und ein Hemmnis für den Bürokratieabbau. Immerhin: Die Regierung gelobt Besserung. Sie will die Regelung aufheben, sodass nur noch die EU-Verordnung gilt. Geplant war das bis Ende 2026, ein Gesetzentwurf liegt bislang aber noch nicht vor. Beim Thema IT-Sicherheit sieht das anders aus. Hier konkurriert eine EU-Verordnung, der Cyber Resilience Act, mit nationalen Gesetzen zur IT-Sicherheit. Das kann bei Sicherheitsvorfällen für Unternehmen zu aufwendigen Doppelmeldungen führen.
Import, Export und Außenhandel
Alu, Eisen, Stahl oder Strom: Wer eines dieser Güter in die EU einführt, muss seit Januar 2026 den sogenannten CBAM beachten. Dahinter verbirgt sich der Carbon Border Adjustment Mechanism (auf Deutsch: CO2-Grenzausgleichs-Mechanismus). Diese Regulierung soll verhindern, dass Betriebe ihre Produktion in Länder außerhalb der EU mit geringeren Klimaschutzauflagen verlagern. Führt ein Unternehmen CBAM-Waren oberhalb der Schwelle von 50 Tonnen ein, muss es alle bei der Herstellung entstandenen Emissionen erfassen und als Ausgleich Zertifikate kaufen.
In einer DIHK-Umfrage vom Februar 2026 liegt CBAM nur auf Platz 3 der Herausforderungen, die Betriebe im Außenhandel besonders belasten. Davor landen Genehmigungen, Exportkontrollen und das Hin und Her bei den Zöllen. Insgesamt berichten 69 Prozent von 2.400 Unternehmen von zunehmenden Handelshemmnissen. Viele davon sind hausgemacht – und betreffen den EU-Binnenmarkt. Denn auch wenn es hier keine Zölle gibt, erschweren viele nationale Regulierungen den grenzüberschreitenden Handel.
Rechnungs- und Berichtspflichten
Die Bundesregierung hat viel vor – und Klärungsbedarf. „Das Commitment steht“, erklärte Digitalminister Wildberger nach einem Jahr im Amt. 30 Prozent aller Berichtspflichten sollen verschwinden – „vor allen Dingen auch für die Unternehmen“. Noch 2026 will das Ministerium den Entwurf für ein Berichtsentlastungsgesetz vorlegen. Der Staat muss dann begründen, warum er eine Berichtspflicht noch braucht.
In NRW und Baden-Württemberg liegen ähnliche Entwürfe schon vor. Wildbergers Haus wühlt sich derweil mit KI-Unterstützung noch durch 4.000 Gesetze. „Welche Berichtspflichten es überhaupt gibt, das weiß niemand genau“, sagte der Minister Anfang Oktober. Bis Januar 2028 ist also noch einiges zu tun. Dann soll das Gesetz in Kraft treten. Ab 2028 müssen auch alle Betriebe E-Rechnungen ausstellen können. Seit 2025 gilt das bereits für das Empfangen und Verarbeiten. Ausgedruckte Bons sollen verschwinden.
Umweltauflagen und Nachhaltigkeitsnachweise
Von allem zu viel. Klaus-Heiner Röhl weiß bei diesem Thema gar nicht, wo er anfangen soll. „Die Umweltgesetzgebung der letzten Jahre ist ein riesiger Treiber der Bürokratie – von Berichtspflichten, bei denen Unternehmen immer mehr Umweltdaten melden müssen, über Planungs- und Genehmigungsverfahren für Industrieanlagen bis zum EU-Regelwerk für grüne Geschäfte, das sich über die Banken bis auf die Kreditanträge der Unternehmen durchschlägt“, klagt der IW-Experte.
Ein Beispiel aus der Praxis: das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das Bundesumweltministerium will es anpassen. Betriebe sollen mehr recyceln, Bußgelder deutlich steigen. „Bisher gibt es aber noch gar nicht genug Rezyklat, wir laufen in einen gewaltigen Engpass“, mahnt Jonas Röders, Prozessingenieur bei der Gießerei G. A. Röders aus Soltau. Immerhin: Ab 2027 müssen nur noch Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten und mehr als 450 Millionen Euro Umsatz Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Ob das allerdings den Gesamtaufwand spürbar senkt? Angesichts neuer Pflichten unwahrscheinlich.
Beschäftigung und Arbeit
Eine große Lücke zwischen Koalitionsvertrag und Umsetzung. Bärbel Bas ist im Oktober als Ministerin für Arbeit und Soziales zurückgetreten. Sie hinterließ ihrem Nachfolger Alexander Schweitzer eine lange Liste zum Abarbeiten. Die Regierung will das Arbeitszeitgesetz modernisieren. Seit 2022 müssen Unternehmen die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten erfassen. Höchstens 48 Stunden in der Woche dürfen es sein, bisher nur in Ausnahmen mehr als acht Stunden am Tag.
Künftig soll die Arbeitszeit – wie in anderen EU-Ländern – wöchentlich statt täglich bemessen werden. Beschäftigte könnten dann Familie und Beruf besser in Einklang bringen. Ein erster Entwurf war jedoch inakzeptabel: Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte, die „höchst bürokratische Regelung“ strotze vor Misstrauen gegenüber Betrieben. Auch der Bundeskanzler erwartete einen neuen Entwurf bis Herbst. Der kam bisher nicht. Weitere Vorhaben, die auf Umsetzung warten: mehr Spielraum für Firmen bei Befristungen sowie bei Kündigungen von Hochverdienern und die dringend notwendige Rentenreform.
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