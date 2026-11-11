Bürokratie-Forscher: „Wer den Bürokratie-Dschungel lichten will, muss Vertrauen schaffen“

Sie haben große und kleine Firmen zu Bürokratie interviewt. Was hat Sie überrascht?

Dass viele Regeln einen Aufwand verursachen, der in keinem Verhältnis steht. Ein Elektriker sagte uns: Streng genommen müsste ich jeden Tag, bevor mein Mitarbeiter zur Baustelle fährt, seinen Führerschein kontrollieren – mache er aber natürlich nicht. Ein Gastwirt erklärte, er müsse eigentlich stündlich die Temperatur im Kühlhaus prüfen – könne er aber zeitlich gar nicht. In der Befragung gaben 25 Prozent der Firmen an, solche unverhältnismäßigen Auflagen stillschweigend nicht zu erfüllen. Wir nennen das autonomen Bürokratieabbau.

„Wünschenswert wäre auch, wenn sich die Politik ganz generell Gedanken macht, ob Gesetze überhaupt notwendig sind oder Sachverhalte nicht auch anders geregelt werden können“ Michael Holz, IfM Bonn

Sind die Betriebe glücklich damit?

Nein. Die meisten würden sich gerne an Regeln halten, fühlen sich aber zu stark und praxisfern kontrolliert. Ein Maschinenbauunternehmen beklagte sich: Wir tun so viel für unsere Beschäftigten und die Region. Warum wird uns eigentlich so wenig Vertrauen entgegengebracht? Laut unserer Umfrage fühlen sich 80 Prozent der Firmen zu stark kontrolliert. Viele äußern Kritik daran, dass sich der Staat zu stark am Verhalten der schwarzen Schafe orientiert und nicht an der rechtskonformen Mehrheit. Unsere These ist daher: Um das Problem der Bürokratie zu lösen, brauchen wir eine Kultur des Vertrauens.

Wie könnte man die schaffen?

Wir müssen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Unternehmen vom Staat stärker als Partner wertgeschätzt werden. Dasselbe Prinzip gilt übrigens im Betrieb: Auch Unternehmen vertrauen ihren Mitarbeitenden und kontrollieren sie nicht ständig. Anders wären diese auch gar nicht motiviert, am Erfolg der Firma mitzuarbeiten. Analog müsste der Staat auch den Betrieben stärker vertrauen, dass sie ihr Bestes tun, um die Wohlfahrt des Landes voranzubringen.

Ist das nicht ein romantisches Bild? Warum sollten sich Unternehmen an Regeln halten, die nicht kontrolliert werden?

Der Staat muss gute Gründe haben, warum er den Unternehmen vertrauen kann. Ein Aspekt kann sein, dass Unternehmen in der Vergangenheit rechtskonform agiert haben. Oder ob sie eine Unternehmenskultur etabliert haben, die nachvollziehbar Transparenz und Verantwortlichkeit fördert. Im Übrigen hängt Vertrauen auch vom Kontext ab: So zum Beispiel gibt es bei der Zulassung von Flugzeugen nur wenige Unternehmen, die im engen Austausch mit einer Behörde sind, beim Thema Steuern hat es der Staat mit Millionen Betrieben zu tun. Das bedeutet: Es gibt nicht die eine Lösung. Wir brauchen aber grundsätzlich mehr Vertrauen dort, wo es sachlich gerechtfertigt ist und potenzielle Schäden kalkulierbar sind.

Wie beurteilen Sie die Bürokratieabbau-Politik von Staatsminister Karsten Wildberger?

Bislang positiv. Zum einen ist der Bürokratieabbau in der Regierung fest verankert. Zum anderen setzen die beiden Modernisierungsagenden wichtige Akzente, darunter die geplante Beweislastumkehr bei den Berichtspflichten oder die konkreten Zielvorgaben für den Bürokratieabbau. Der Erfolg des Bürokratieabbaus steht und fällt jedoch mit der Umsetzung der Maßnahmen. Sehr positiv sind auf jeden Fall die Praxischecks. Diese sollten unserer Ansicht nach noch stärker in der Frühphase der Gesetzgebung in den Blick genommen werden.

Was bedeutet das?

Zusammen mit Unternehmen, Verbänden und Verwaltungsbehörden wird relativ früh im Gesetzgebungsverfahren untersucht, wo Prozesse wie Genehmigungen, Antragsverfahren oder Berichtspflichten unnötig lang, widersprüchlich oder schwer umsetzbar sind. Wünschenswert wäre auch, wenn sich die Politik ganz generell Gedanken macht, ob Gesetze überhaupt notwendig sind oder Sachverhalte nicht auch anders geregelt werden können.