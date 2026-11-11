Bürokratie-Forscher: „Wer den Bürokratie-Dschungel lichten will, muss Vertrauen schaffen“
Die Lösung für das Problem der Bürokratie? Für Michael Holz vom Institut für Mittelstandsforschung könnte das Schlüsselwort Vertrauen sein – das wünschen sich laut einer Umfrage viele Unternehmen vom Staat.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Bürokratie ist hartnäckig, sagt Forscher Michael Holz: Jede neue Regel schafft Zuständigkeiten, die sich kaum wieder abbauen lassen.
- Umfragen zeigen: 25 Prozent der Firmen erfüllen unverhältnismäßige Auflagen stillschweigend nicht.
- Mehr Vertrauen statt Kontrolle könnte helfen, ebenso wie bürokratische Praxischecks früh im Gesetzgebungsverfahren.
Bürokratieabbau ist seit Jahrzehnten ein Dauer-Ziel der Politik. Trotzdem gab es dabei lange kaum Fortschritte. Im Gespräch mit aktiv erklärt Michael Holz, Ökonom am Institut für Mittelstandsforschung Bonn, warum das so ist – und wie sich das Problem vielleicht doch lösen ließe.
Herr Holz, warum tut sich die Politik so schwer, Bürokratie abzubauen?
Der Soziologe Max Weber hat schon vor mehr als 100 Jahren geschrieben, dass Bürokratie eine Beharrungstendenz hat. Wenn neue Regelungsbedarfe auftauchen, werden Behörden geschaffen, Zuständigkeiten verteilt und Ressourcen vergeben. Das wieder rückgängig zu machen, ist sehr schwierig. Hinzu kommt: Bürokratie ist immer das Resultat einer Güterabwägung.
Was heißt das?
Bürokratie fällt nicht vom Himmel. Es geht immer um bestimmte Sachverhalte, wo man verschiedene Schutzgüter und Interessen gegeneinander abwägen muss, zum Beispiel datenbasierte Geschäftsmodelle und den Datenschutz. In dieser Abwägung spiegeln sich Wertentscheidungen der Gesellschaft wider. Deshalb kann man nicht alles auf die Politiker schieben. Die Politik greift mit ihren Regeln oft nur auf, was den Menschen wichtig ist.
Aber muss der Staat alles so kleinteilig regeln?
Das ist eine Frage des Staatsverständnisses. Wir sehen in Deutschland den Staat traditionell als Fürsorge- und Schutzinstanz – wir sprechen ja auch von „Vater Staat“. Viele erwarten, dass er alle möglichen Aspekte für sie regelt, Risiken vermeidet, für Gerechtigkeit sorgt und so weiter. Letztlich ist Bürokratie natürlich auch eine Art Wohlfahrtsphänomen: Eine Gesellschaft muss sich Bürokratie auch leisten können. Aktuell hat sich die wirtschaftliche Lage verschärft, Unternehmen müssen schauen, wie sie mit ihren Ressourcen zurechtkommen. Insofern ist der Druck auf die Politik gestiegen, Regulierung endlich spürbar abzubauen.
Sie haben große und kleine Firmen zu Bürokratie interviewt. Was hat Sie überrascht?
Dass viele Regeln einen Aufwand verursachen, der in keinem Verhältnis steht. Ein Elektriker sagte uns: Streng genommen müsste ich jeden Tag, bevor mein Mitarbeiter zur Baustelle fährt, seinen Führerschein kontrollieren – mache er aber natürlich nicht. Ein Gastwirt erklärte, er müsse eigentlich stündlich die Temperatur im Kühlhaus prüfen – könne er aber zeitlich gar nicht. In der Befragung gaben 25 Prozent der Firmen an, solche unverhältnismäßigen Auflagen stillschweigend nicht zu erfüllen. Wir nennen das autonomen Bürokratieabbau.
„Wünschenswert wäre auch, wenn sich die Politik ganz generell Gedanken macht, ob Gesetze überhaupt notwendig sind oder Sachverhalte nicht auch anders geregelt werden können“
Michael Holz, IfM Bonn
Sind die Betriebe glücklich damit?
Nein. Die meisten würden sich gerne an Regeln halten, fühlen sich aber zu stark und praxisfern kontrolliert. Ein Maschinenbauunternehmen beklagte sich: Wir tun so viel für unsere Beschäftigten und die Region. Warum wird uns eigentlich so wenig Vertrauen entgegengebracht? Laut unserer Umfrage fühlen sich 80 Prozent der Firmen zu stark kontrolliert. Viele äußern Kritik daran, dass sich der Staat zu stark am Verhalten der schwarzen Schafe orientiert und nicht an der rechtskonformen Mehrheit. Unsere These ist daher: Um das Problem der Bürokratie zu lösen, brauchen wir eine Kultur des Vertrauens.
Wie könnte man die schaffen?
Wir müssen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Unternehmen vom Staat stärker als Partner wertgeschätzt werden. Dasselbe Prinzip gilt übrigens im Betrieb: Auch Unternehmen vertrauen ihren Mitarbeitenden und kontrollieren sie nicht ständig. Anders wären diese auch gar nicht motiviert, am Erfolg der Firma mitzuarbeiten. Analog müsste der Staat auch den Betrieben stärker vertrauen, dass sie ihr Bestes tun, um die Wohlfahrt des Landes voranzubringen.
Ist das nicht ein romantisches Bild? Warum sollten sich Unternehmen an Regeln halten, die nicht kontrolliert werden?
Der Staat muss gute Gründe haben, warum er den Unternehmen vertrauen kann. Ein Aspekt kann sein, dass Unternehmen in der Vergangenheit rechtskonform agiert haben. Oder ob sie eine Unternehmenskultur etabliert haben, die nachvollziehbar Transparenz und Verantwortlichkeit fördert. Im Übrigen hängt Vertrauen auch vom Kontext ab: So zum Beispiel gibt es bei der Zulassung von Flugzeugen nur wenige Unternehmen, die im engen Austausch mit einer Behörde sind, beim Thema Steuern hat es der Staat mit Millionen Betrieben zu tun. Das bedeutet: Es gibt nicht die eine Lösung. Wir brauchen aber grundsätzlich mehr Vertrauen dort, wo es sachlich gerechtfertigt ist und potenzielle Schäden kalkulierbar sind.
Wie beurteilen Sie die Bürokratieabbau-Politik von Staatsminister Karsten Wildberger?
Bislang positiv. Zum einen ist der Bürokratieabbau in der Regierung fest verankert. Zum anderen setzen die beiden Modernisierungsagenden wichtige Akzente, darunter die geplante Beweislastumkehr bei den Berichtspflichten oder die konkreten Zielvorgaben für den Bürokratieabbau. Der Erfolg des Bürokratieabbaus steht und fällt jedoch mit der Umsetzung der Maßnahmen. Sehr positiv sind auf jeden Fall die Praxischecks. Diese sollten unserer Ansicht nach noch stärker in der Frühphase der Gesetzgebung in den Blick genommen werden.
Was bedeutet das?
Zusammen mit Unternehmen, Verbänden und Verwaltungsbehörden wird relativ früh im Gesetzgebungsverfahren untersucht, wo Prozesse wie Genehmigungen, Antragsverfahren oder Berichtspflichten unnötig lang, widersprüchlich oder schwer umsetzbar sind. Wünschenswert wäre auch, wenn sich die Politik ganz generell Gedanken macht, ob Gesetze überhaupt notwendig sind oder Sachverhalte nicht auch anders geregelt werden können.
Bürokratie kontrollieren: Das macht der Normenkontrollrat
Der Normenkontrollrat ist ein unabhängiges Beratungsgremium der Bundesregierung, das 2006 eingerichtet wurde. Er prüft neue Gesetze und Verordnungen auf den bürokratischen Aufwand, den sie für Bürger, Unternehmen und Verwaltung bedeuten, und gibt dazu eine Stellungnahme ab. Stoppen kann er ein Gesetz nicht, seine Stellungnahme wird aber dem Kabinett und dem Bundestag vorgelegt und öffentlich gemacht.
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