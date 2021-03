Fünf Ausbildungsberufe bietet der Standort in Brandenburg an

Für Frezard gehören zum Erfolgsrezept das Know-how jedes Einzelnen in der Produktion sowie eine offene Kommunikation. Displays an den Werkseingängen geben den Mitarbeitern wichtige Informationen über den Stand der Produktion. „Jeder weiß, wo wir stehen und was zu tun ist“, sagt der Werkleiter.

Auch für die Ausbildung engagiert sich Goodyear hier im Werk Fürstenwalde. Fünf Ausbildungsberufe bietet der Standort an. Werkleiter Frezard, der auch an anderen internationalen Goodyear-Standorten gearbeitet hat, hebt die duale Berufsausbildung in Deutschland als guten Weg hervor, um qualifizierte Facharbeiter zu bekommen. „Training zu Berufsbeginn ist für jeden Mitarbeiter wichtig“, sagt Frezard. „Im Beruf müssen sich die Mitarbeiter bei technologischen Neuerungen auf dem Laufenden halten.“

Modernste Sensoren checken die Qualität der Reifen

Den Standort Fürstenwalde hält Frezard für gut gerüstet. „Wir haben hier eine Mischung aus Hightech-Maschinen und konventioneller Produktionstechnik.“ Mensch und Maschine ergänzen sich entlang der Fertigungsstrecke immer wieder.

Besonders deutlich wird das in der Qualitätskontrolle. Mit modernsten und automatisierten Messsensoren wird eine Vielzahl von Qualitätsparametern an allen Reifen gecheckt. Dennoch ist eine visuelle Prüfung der Reifen durch qualifizierte Facharbeiter mit das wichtigste Entscheidungskriterium. Werkleiter Frezard schätzt das Können seiner Mitarbeiter: „Sie sind oftmals Jahrzehnte im Job und wissen, worauf es ankommt. Nicht alles kann in der Reifenherstellung automatisiert werden. Da sind häufig auch das handwerkliche Können und die große Erfahrung der Kollegen gefragt.“