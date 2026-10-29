Blech und Katastrophenschutz: So kam Jochen Schmidt vom Metallverarbeiter Bechtold zum THW
Als Zehnjähriger wählte Jochen Schmidt Handball statt THW. Mit Mitte 30 kam er doch noch zum Katastrophenschutz. Beruflich bedient der Industriemechaniker CNC-Maschinen, im THW hat er ein wichtiges Amt.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Auf Umwegen zum THW: Als Zehnjähriger wählte Jochen Schmidt Handball statt THW, mit Mitte 30 kam er doch zum Katastrophenschutz.
- Beruf und Ehrenamt: Der 51-Jährige arbeitet bei der Firma Bechtold an CNC-Maschinen und ist im THW Schongau zuständig für Gerät und Fuhrpark.
- Ausbilder und Helfersprecher: Im THW schult er den Umgang mit Fahrzeugen und vermittelt als Helfersprecher zwischen Team und Ortsverband.
Manchmal muss man sich entscheiden. Als Zehnjähriger stand Jochen Schmidt vor der Frage: Handball spielen oder lieber ins THW? „Beides zusammen erlaubte mein Papa nicht“, erinnert er sich. Er wählte damals den Sport. „Doch das THW behielt ich immer im Hinterkopf“, so Schmidt.
Auf Umwegen kam Schmidt mit Mitte 30 doch noch zum Katastrophenschutz – zum THW Schongau. „Besser spät als nie“, sagt er.
Im Beruf bedient er CNC-Maschinen
Zuvor war Schmidt Zeitsoldat bei der Bundeswehr, schulte später auf Industriemechaniker um und kam zur Firma Bechtold in Weilheim. Bei dem Blechverarbeiter bedient er Laser- und CNC-Maschinen. „Wir schneiden Formteile aus Blechtafeln“, so der 51-Jährige, seit 15 Jahren im Betrieb.
15.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer hat das THW in Bayern
Quelle: THW Landesverband Bayern
Schirrmeister ist eine seiner Aufgaben im THW. Schmidt ist verantwortlich für Erhalt und Instandsetzen von technischem Gerät und Fuhrpark. Fünf Lkws und vier Busse sind es. „Da gibt’s einiges zu tun“, erzählt Schmidt. Er mag den Umgang mit Metall und Maschinen. „Ich war schon immer handwerklich geschickt“, sagt er. Beruf und Ehrenamt ergänzen sich: Im THW hat er zum Beispiel den Staplerführerschein gemacht, der ist auch bei der Arbeit von Nutzen. Schmidt ist der THW-Fachgruppe „Wasserschaden und Pumpen“ zugeordnet. Von Flut und Sturm blieb seine Region bislang zum Glück verschont. Dafür half die Mannschaft andernorts wie beim Hochwasser an der Donau. „Tiefgaragen auspumpen, Gewässer überbrücken, damit es die Brücken nicht wegreißt, ist einer unserer Jobs“, sagt er. Das geht so: Im Oberlauf Schlauch rein, über die Brücke legen, weiter unten das Wasser wieder einleiten. Brücke gerettet!
Kameradschaft zählt – alle halten zusammen
3. Juni 2022, an diesen Tag erinnert sich Schmidt. Eine Stunde vor Feierabend kam der Alarm: Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen. Die THWler eilten zur Unfallstelle und halfen mit vereinten Kräften. Schmidt schätzt die Kameradschaft aus seiner Zeit bei der Bundeswehr. „In so einer Situation halten alle zusammen.“
Schmidt ist auch Ausbilder und Prüfer im THW, schult den Umgang mit Fahrzeugen und vermittelt spezielle Anforderungen wie Gelände- und Kolonnefahren. Als Helfersprecher setzt er sich für andere ein, vermittelt zwischen Team und Ortsverband. „Meist lässt sich eine Lösung finden, man muss nur miteinander reden.“
Viele Helfer aus den Betrieben
Wenn es in Deutschland brennt, stürmt oder Überschwemmungen gibt, rücken Ehrenamtliche aus. Viele von ihnen arbeiten tagsüber in Betrieben und werden für die Einsätze freigestellt. Bundesweit sind rund 1,7 Millionen Helferinnen und Helfer im Zivil- und Katastrophenschutz engagiert.
Das Technische Hilfswerk (THW) steht in Not- und Unglücksfällen der Bevölkerung mit Technik und Know-how in Deutschland und weltweit helfend zur Seite. Etwa 88.000 Ehrenamtliche sind hier aktiv. Mehr Infos zum Ehrenamt beim THW gibt es hier.
Der Landesverband Bayern umfasst über 100 Ortsverbände. In den Regionalstellen, dem Logistikzentrum und der Landesverbandsdienststelle unterstützen und koordinieren hauptamtliche Mitarbeitende die Arbeit der Ehrenamtlichen. Für Kinder und Jugendliche gibt es Mini- und Jugendgruppen, wo der Nachwuchs spielerisch mit den Aufgaben des THW vertraut gemacht wird.
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