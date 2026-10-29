Blech und Katastrophenschutz: So kam Jochen Schmidt vom Metallverarbeiter Bechtold zum THW

Das Wichtigste auf einen Blick:

Auf Umwegen zum THW: Als Zehnjähriger wählte Jochen Schmidt Handball statt THW, mit Mitte 30 kam er doch zum Katastrophenschutz.

Beruf und Ehrenamt: Der 51-Jährige arbeitet bei der Firma Bechtold an CNC-Maschinen und ist im THW Schongau zuständig für Gerät und Fuhrpark.

Ausbilder und Helfersprecher: Im THW schult er den Umgang mit Fahrzeugen und vermittelt als Helfersprecher zwischen Team und Ortsverband.

Manchmal muss man sich entscheiden. Als Zehnjähriger stand Jochen Schmidt vor der Frage: Handball spielen oder lieber ins THW? „Beides zusammen erlaubte mein Papa nicht“, erinnert er sich. Er wählte damals den Sport. „Doch das THW behielt ich immer im Hinterkopf“, so Schmidt.

Auf Umwegen kam Schmidt mit Mitte 30 doch noch zum Katastrophenschutz – zum THW Schongau. „Besser spät als nie“, sagt er.

Im Beruf bedient er CNC-Maschinen

Zuvor war Schmidt Zeitsoldat bei der Bundeswehr, schulte später auf Industriemechaniker um und kam zur Firma Bechtold in Weilheim. Bei dem Blechverarbeiter bedient er Laser- und CNC-Maschinen. „Wir schneiden Formteile aus Blechtafeln“, so der 51-Jährige, seit 15 Jahren im Betrieb.

15.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer hat das THW in Bayern Quelle: THW Landesverband Bayern

Schirrmeister ist eine seiner Aufgaben im THW. Schmidt ist verantwortlich für Erhalt und Instandsetzen von technischem Gerät und Fuhrpark. Fünf Lkws und vier Busse sind es. „Da gibt’s einiges zu tun“, erzählt Schmidt. Er mag den Umgang mit Metall und Maschinen. „Ich war schon immer handwerklich geschickt“, sagt er. Beruf und Ehrenamt ergänzen sich: Im THW hat er zum Beispiel den Staplerführerschein gemacht, der ist auch bei der Arbeit von Nutzen. Schmidt ist der THW-Fachgruppe „Wasserschaden und Pumpen“ zugeordnet. Von Flut und Sturm blieb seine Region bislang zum Glück verschont. Dafür half die Mannschaft andernorts wie beim Hochwasser an der Donau. „Tiefgaragen auspumpen, Gewässer überbrücken, damit es die Brücken nicht wegreißt, ist einer unserer Jobs“, sagt er. Das geht so: Im Oberlauf Schlauch rein, über die Brücke legen, weiter unten das Wasser wieder einleiten. Brücke gerettet!