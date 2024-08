Wiese statt Schotterflächen. Insektenfreundliche Umgebung, Nistkästen: Auch am neuen Campus in Erlangen legt der Technologiekonzern besonderes Augenmerk auf biologische Vielfalt (Biodiversität). Der Campus ist der größte Siemens-Standort weltweit und komplett CO2-neutral.

Rund um viele Betriebe der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (M+E) krabbelt, blökt und summt es. Sie haben sich was einfallen lassen, gestalten Gelände naturnah um und schaffen so – wo es möglich ist – Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

„Der Mensch ist Teil der Natur und von ihr abhängig“, betont das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU). „Durch den Fortschritt der Technik vergisst man das schnell.“ So ist etwa ein Viertel der heimischen Tierwelt, etwa 8.000 Arten, laut der „Roten Liste gefährdeter Arten“ inzwischen bedroht. Besonders Kriechtiere, Lurche und Schmetterlinge.

Mit dem Umwelt- und Klimapakt Bayern arbeiten Staatsregierung, die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) und Handwerk gemeinsam daran, den Umwelt- und Klimaschutz in Betrieben voranzubringen – über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.

Auch Raumklima-Spezialist Wolf in Mainburg beteiligt sich an der Initiative. Seit 2019 beherbergt das Unternehmen unter anderem drei Bienenstöcke auf dem Betriebsgelände. Für Wildbienen wurde ein Insektenhotel aufgestellt. Die Beschäftigten gruben 12.000 Blumenzwiebeln ein. Die Belegschaft zieht mit, die Projekte entstanden alle auf Initiative der Mitarbeitenden.