Videokonferenz? Für Schüler in Flüchtlingsunterkünften häufig nicht möglich

Darüber weiß auch Murat Dirican einiges zu berichten. Als Sohn türkischer Einwanderer in Deutschland geboren, arbeitete er sich auf Umwegen bis zum Hochschulabschluss hoch. aktiv ruft ihn in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Stuttgart an. Dirican ist dort verantwortlich für den neuen „Lernraum in Gemeinschaftsunterkünften“, den die Landeshauptstadt finanziert und in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlings- und Migrationsverein „Arbeitsgemeinschaft für die Eine Welt“ eingerichtet hat. Er sagt: „Ich will dazu beitragen, dass Kinder mit Migrationshintergrund sich nicht ausgegrenzt fühlen – auch wenn sie einen internationalen Namen haben oder sich äußerlich von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden."