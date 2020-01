Die Konjunktur schwächelt. Fehlen da nicht die Mittel für Weiterbildung?

Sie ist schlicht eine betriebliche Notwendigkeit. Und Unternehmen haben ein Interesse daran, ihre Fachkräfte zu halten, weil die Auftragslage irgendwann wieder besser wird. Gerade bei schwacher Auftragslage nutzen viele daher die Zeit für Qualifizierung besonders intensiv. Und die Digitalisierung bietet auch viele neue Möglichkeiten dafür, zum Beispiel Selbstlernprogramme oder webbasierte Lernformen.

Haben die Beschäftigten mit dem neuen Lerntempo zu kämpfen?

Ich sehe das eher als Chance für die Mitarbeiter! Denn sie kennen ihre Arbeitsplätze am besten und sind daher sehr gefragt, wenn es zum Beispiel darum geht: Wie müssen sich unsere Prozesse verändern? Oder: Was müssen wir in Zukunft besser können? Digitalisierung ist nicht etwas, das uns von außen auferlegt wird. Den Prozess kann jeder Einzelne aktiv mitgestalten.