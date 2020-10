München. Mal ehrlich, zur Arbeit pendeln, das nervt manchmal schon. Volle Bahn, Stop-and-go im Stau und abends das gleiche Spielchen zurück. Da ist es doch bequemer, zu Hause zu bleiben!

Während Corona wurde dieser „Traum“ über Nacht für viele Wirklichkeit. Auch in Bayerns Unternehmen saßen plötzlich viele Mitarbeiter zu Hause fest. Die Pandemie machte ihre Jobs mobil – notgedrungen. Natürlich, für viele war das nicht drin, in der Fertigung ist Homeoffice keine Option. Doch an vielen anderen Stellen wurde Arbeit großzügig nach Hause verlegt, selbst dort, wo das bislang gar nicht vorgesehen war. Das waren Ausnahmen, um den Betrieb in der Krise am Laufen zu halten. Genauso wenig wie Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen können sie ein Dauerzustand bleiben.

Vor Corona arbeiteten 5 Prozent von zu Hause Homeoffice sei nicht dauerhaft und zwingend geeignet für die breite Mehrheit der Beschäftigten, einen Rechtsanspruch lehnt die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) ab. „Es muss der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit überlassen bleiben, wo der Arbeitseinsatz der Mitarbeiter erfolgt“, sagt vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Vor Corona arbeiteten 5 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland ganz oder teilweise von zu Hause. Nach einer Erhebung der europäischen Statistikbehörde Eurostat liegt das im europäischen Schnitt. Dass der Anteil nicht höher ausfiel, lag nicht an der Bereitschaft der Unternehmen, mobile Lösungen anzubieten. Ganz im Gegenteil: Die Betriebe ermöglichen seit Jahren ein hohes Maß an Flexibilität, wovon Mitarbeiter und Unternehmen gleichermaßen profitieren. Homeoffice-Tage erleichtern vielen Beschäftigten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auf der anderen Seite geben Betriebsvereinbarungen den Firmen den zeitlichen Spielraum, den sie benötigen, um im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu agieren.