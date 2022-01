So gingen 2015 noch rund 9 Prozent der bayerischen Exporte über den Kanal, UK war der zweitwichtigste Auslandsmarkt. 2020 lag der Anteil nur noch bei 6 Prozent, in der Bedeutung rutschte UK auf den sechsten Rang. Bayerns Exporte sanken in dem Zeitraum von gut 15 auf etwa 10 Milliarden Euro.

Auch die UK-Exporte nach Bayern gingen zuletzt zurück

Anfang 2021 gingen nun auch die UK-Exporte nach Bayern massiv zurück – innerhalb der ersten neun Monate um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Die Zahlen belegen die Bedeutung eines uneingeschränkten internationalen Freihandels und dass die vielen neu hinzugekommenen Handelshemmnisse den Außenhandel auch künftig bremsen werden“, sagt Brossardt.