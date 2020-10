Die Auswirkungen sind nicht für alle Unternehmen gleich

Wie sich das alles auswirkt, kann man nicht pauschal sagen. Dazu Puls: „Hier muss man zwischen Herstellern, großen Zulieferern und kleinen, spezialisierten Zulieferern unterscheiden.“ Die Hersteller seien noch relativ gut aufgestellt, vor allem im Vergleich mit ihren europäischen Konkurrenten. Denn in den größten Märkten – USA und China – produzieren unsere Hersteller in eigenen Werken direkt vor Ort. Außerdem ist der Weltmarkt für Premiumwagen ziemlich fest in deutscher Hand.

850.000 Menschen waren 2019 in der Autoindustrie beschäftigt.

Ähnliches gilt für die großen Zulieferer: Sie haben noch genug Reserven, um sich neue Geschäftsfelder zu erschließen und auszubauen – daran wird seit Jahren gearbeitet. Wer Teile wie Karosserien oder Fahrgestelle fertigt, muss ebenfalls nicht um die Existenz bangen. Denn so etwas wird ja auch in Elektroautos verbaut.

Transformation heißt: neue Geschäftsfelder erschließen

Düster sieht es allerdings für diejenigen aus, die sich auf Motorblöcke oder andere Komponenten für Pkw mit Verbrennungsmotor spezialisiert haben: Ihr Markt wird mit der Zeit unweigerlich schwinden. „Um auf Dauer zu bestehen, müssen solche Firmen sich neu erfinden“, ist Puls überzeugt. Das Problem: Gerade jetzt fehlt dafür oft das nötige Kapital.

Ein apokalyptischer Zusammenbruch ist insgesamt nicht zu befürchten, aber die fetten Jahre sind wohl definitiv vorbei. In Top-Form wie früher wird die Auto-Industrie die Wirtschaft nicht mehr vorantreiben können, ohne schmerzhafte Anpassungen ist die Zukunft nicht zu meistern.

Wer mehr darüber wissen will: Die IW-Studie steht unter dem Link iwkoeln.de zum kostenlosen Download bereit.