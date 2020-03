Köln. Die Auto-Industrie in schwieriger Lage: Gleich mehrere Umbrüche muss sie bewältigen – den zum Elektroauto, den zu mehr Software auf Rädern und den zum autonomen Fahren. Zudem machen ihr neue Wettbewerber zu schaffen, die Nachfrage schrumpft nahezu weltweit. Pessimisten stimmen schon den Abgesang auf unsere Vorzeigebranche an.

In diese Situation hinein verkündete kürzlich die renommierte New Yorker Finanzagentur Bloomberg ihr neues Länderranking bei Innovationen: Deutschland erobert Platz eins – vor allem auch wegen seiner innovativen Auto-Industrie. Deutschland punktet bei Wertschöpfung, Hightech-Dichte und Patenten.

Mehr als ein Drittel aller wichtigen Neuerungen kommt aus Deutschland

Ingenieure und Techniker der Branche haben also die Nase vorn. Das bestätigt Professor Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach bei Köln: „Der Abgesang auf die Auto-Industrie ist verfrüht! Die tatsächliche Stärke von VW, Daimler und BMW ist deutlich besser als die öffentliche Wahrnehmung.“ Klar belegt das eine aktuelle Studie des CAM: Danach entwickelten VW (inklusive Töchtern wie Audi), Daimler und BMW von 2016 bis Mitte 2019 mehr als ein Drittel der innovationsstarken Neuerungen. Sie sind damit die besten 3 der 38 Autohersteller aus aller Welt!

Weil Innovation nicht gleich Innovation ist, bewerteten die Forscher 2.500 Entwicklungen, die in Serie gingen, anhand von 50 Kriterien: Wie sehr treibt eine Neuerung die Technik voran? Wie stark nutzt sie dem Fahrer? Ist sie eine Weltneuheit oder nur eine Nachahmung? Für jede Neuerung ermittelten sie so einen Wert und aus der Summe aller Neuerungen einen Firmenindexwert. Nicht einbezogen wurden übrigens Innovationen bei Verbrennungsmotoren. Führend sind deutsche Hersteller demnach bei Bedien- und Anzeigekonzepten, Vernetzung, Fahrassistenzsystemen und Plug-in- alias Steckdosen-Hybriden. Über 42 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung Jährlich steckt die Branche, die allein hierzulande mehr als 800.000 Menschen beschäftigt, über 42 Milliarden Euro in die Entwicklung. Sie hat ihren Forschungs-Output schon von 2005 bis 2017 um stolze 75 Prozent gesteigert – auf 17.200 Patentanmeldungen. Und sie hat „zukunftsträchtige Anwendungen“ mit im Blick, sagt Thomas Puls, Experte im Institut der deutschen Wirtschaft. „Ein ,Verpennen‘ wichtiger Trends ist nicht auszumachen.“ Aber: Neue Wettbewerber greifen an. Autokonzerne wie Hyundai aus Südkorea und Geely aus China, heute Mutter von Volvo, holen auf. Der Datenriese Google treibt autonomes Fahren voran, Tesla fährt bei der E-Mobilität vorweg. Knapp 370.000 Autos lieferte der US-Hersteller letztes Jahr schon aus!