Wie schwierig ist es, Zukunftslösungen zu entwickeln, bei denen man nicht weiß, ob sie beim Verbraucher überhaupt ankommen?

Das ist ein riesiges wirtschaftliches Risiko – denn am Ende bestimmt der Kunde, was gekauft wird. So verschwand beispielsweise das erste Drei-Liter-Auto schnell wieder in der Versenkung – während das SUV wider Erwarten groß den Markt eroberte.

Die Bundesregierung will, dass bis 2030 zehn Millionen Elektroautos auf unseren Straßen fahren …

Umso mehr ist die Politik gefordert, eine ausreichende Lade-Infrastruktur aufzubauen. Erst damit bekommt der Kunde ja die Sicherheit, dass er sein Elektroauto auch wirklich fahren kann. Fest steht: Die Hersteller müssen in der Lage sein, das Feld zu bespielen, wenn sie an der Spitze bleiben wollen. Die nächsten zwei, drei Jahre werden da sehr spannend, es wird sich einiges tun – und es wird im Übrigen eine Vielzahl alternativer Antriebe geben.

Wird das Autoland Nordrhein-Westfalen den Wandel packen?

So ein Wandel birgt natürlich gerade für Technologieführer Risiken. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Doch die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind insgesamt nicht mal so schlecht aufgestellt. Die Firmen investierten zuletzt 1,3 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. 19 Prozent aller Aufwendungen für neue Produkte oder Patente werden in NRW von der Automobil-Branche getätigt. Sie hat die Innovationskraft, um den Wandel zu meistern.