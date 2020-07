Truck-Hersteller fahren auf Wasserstoffantrieb ab

Stuttgart/Phoenix. Mit dem Wasserstoffauto Hunderte Kilometer ohne Tankstopp fahren und nur Wasser durch den Auspuff pusten – davon träumen viele. Sonderlich effizient ist das aber nicht. Chancen hat die Brennstoffzelle dagegen bei Trucks, die dann keine schweren Akkus mitschleppen müssten. Bauen will solche Lkws der US-Hersteller Nikola Motors in Phoenix mit Antriebstechnik von Bosch in Stuttgart. Der Nikola Two hat 1.000 PS und 1.900 Kilometer Reichweite. Auch Daimler und Volvo tüfteln an Brennstoffzellen für Laster und Busse. Einen Wasserstoffzug hat der Hersteller Alstom entwickelt. Ab 2022 soll dieser Coradia iLint in Niedersachsen Dieselzüge ersetzen. Zudem sollen mit Wasserstoff synthetische Treibstoffe für Schiffe und Flieger produziert werden.

Heizen mit der Brennstoffzelle

Köln. Mit Wasserstoff heizen? Das geht mit einer Brennstoffzellenheizung. Die erzeugt Strom und Wärme und kommt dadurch auf einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent. Gegenüber einer alten Gasheizung senkt eine Brennstoffzellenheizung den Klimagasausstoß um knapp 70 Prozent. Aktuell gibt es in Deutschland gut 10.000 Geräte, die Erdgas als Wasserstofflieferanten nutzen. Für den Einbau der teuren Technik gibt es üppige Zuschüsse der Förderbank KfW. Wasserstoff in der Gasheizung zu nutzen, halten Experten dagegen für ineffizient.