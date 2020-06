Nasenklammern und Ohrenbänder werden automatisch zugeführt

„Automatisierung ist essenziell für eine kostengünstige Produktion im Inland“, so PIA-Geschäftsführer Armin Schalk. Über alle Abteilungen sind bis zu 120 Mitarbeiter an den Maskenmaschinen beteiligt.

Der Prozess wird digital gesteuert, von der Zuführung der Vliese, Nasenklammern und Ohrenbänder bis zum Falten und Stanzen und der Ausgabe der fertigen Maske in eine Box. Auf einer der ersten Anlagen produziert der Automobilzulieferer Zettl aus Weng in Niederbayern, das Vlies liefert die Sandler-Gruppe aus Schwarzenbach in Oberfranken.

Dickes Lob von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: „Bayerische Unternehmen haben in dieser schwierigen Situation flexibel reagiert – und in Rekordzeit eine Lieferkette mit innovativer Technologie aufgebaut.“