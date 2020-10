Macht die Digitalisierung da nicht vieles leichter?

Technisch haben wir hier in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht. Auch jetzt in der Krise wurden schnell mobile Geräte angeschafft. Doch noch immer gilt: Viele Berufe sind klassische Vor-Ort-Berufe, vor allem in der Industrie. Und auch innerhalb der Branchen gibt es Unterschiede. Während etwa Forschung und Entwicklung streckenweise virtuell erfolgen können, geht das in der Fertigung nicht. Da gibt es keine Alternative. Höchstens Arbeiten wie Schichtpläne erstellen können von zu Hause erfolgen.

Maschinen kann man doch auch aus der Ferne warten?

Richtig, Fernwartung wird schon an vielen Stellen eingesetzt. Doch auch da ist es nicht mit einem Laptop getan. Das erfordert Investitionen und eine längere Vorlaufzeit, viele Anlagen müssen erst mit digitalen Funktionen ausgestattet werden.

Die einen müssen in den Betrieb, die anderen dürfen zu Hause bleiben. Ist das nicht ungerecht?

Auch in der Gastronomie, in der Pflege und im Krankenhaus müssen die Mitarbeiter schließlich vor Ort ihren Dienst tun. Ob Homeoffice machbar ist, hängt also entscheidend von der Art der Tätigkeit ab. In Unternehmen ist das in der Verwaltung, im Marketing und im Vertrieb tendenziell am leichtesten umsetzbar und daher auch am stärksten verbreitet. Bei allem, was mit Datenschutz oder rechtlichen Fragen zu tun hat, geht Sicherheit jedoch vor. Da gestaltet sich der Zugriff von außen schwierig.