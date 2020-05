Nürnberg. Arbeiten in Deutschland: Das ist für immer mehr EU-Bürger Realität geworden. Basis dafür ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit – also das Recht, als Bürger der EU in jedem der Mitgliedsstaaten zu arbeiten.

Dazu gehören bei Weitem nicht nur die etwa 30.000 Erntehelfer und Saisonkräfte, die jetzt in unserer Landwirtschaft arbeiten (und auch während der Corona-Pandemie kommen dürfen). Im Februar lag die Zahl der in Deutschland beschäftigten EU-Ausländer laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei 2,48 Millionen – das ist ein Plus von 166 Prozent gegenüber Februar 2009. Diese Menschen stellen damit 6,5 Prozent aller Beschäftigten. Etwa 90 Prozent von ihnen wohnen in Deutschland.