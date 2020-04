Köln. Was für ein rassiges Rennrad! Das Bike hat einen voll verkupferten Stahlrahmen, der am Hinterrad mit einem stylishen Hüftschwung glänzt. Der eigentliche Clou aber ist nicht sichtbar. Das Fahrrad des Magdeburger Start-ups Urwahn rollt bei einem Trend mit, der die Produktion in den Fabriken revolutionieren wird: Verbindungsteile des Rahmens kommen aus dem 3-D-Drucker! Bisher wurden nur Schaustücke und Prototypen von Fahrradrahmen mit diesem Verfahren hergestellt.

Manche träumen schon vom saftigen Steak aus dem Drucker

Und das ist längst nicht alles. Ob Kopfstütze oder Kraftstoffdüse, künstliche Bandscheibe oder Schuh: Immer mehr Einzelteile oder komplette Produkte werden inzwischen gedruckt, sogar Lebensmittel: Im September vergangenen Jahres wurde in der Weltraumstation ISS erstmals Fleisch mit dieser Technologie produziert. Die Hightech-Maschinen fügen lebendige Zellen etwa von Kühen zu einem Gewebe zusammen. Optimisten träumen schon davon, dass auf diesem Weg einmal ein Steak entstehen könnte.

27,4 Milliarden Dollar Umsatz wird die 3-D-Technologie 2023 weltweit bringen

Die gesamte Industrie stehe an der Schwelle zu gewaltigen Veränderungen, sagt dazu Stefana Karevska: „3-D-Druck wird Umwälzungen mit sich bringen wie einst die Entwicklung von der Dampfmaschine zur Elektrizität“, so die globale Leiterin in Sachen 3-D-Druck bei der Unternehmensberatung Ernst & Young (E&Y).